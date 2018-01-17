В Приамурье жильцы некоторых домов смогут приостанавливать сборы на капремонт

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В закон Амурской области о капитальном ремонте многоквартирных домов внесут изменения. Они касаются только собственников, которые собирают средства на спецсчет дома. При сборе определенной суммы, жильцы, не имеющие долгов, теперь смогут остановить перечисления.

Речь идет о 50 % оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома. Как только половина средств, необходимых на ремонт, будет собрана, люди вправе сбор средств остановить. Такое решение принимается на общем собрании жильцов. Ранее такой возможности у них не было, средства переводились на счет ежемесячно, независимо от собранной суммы. При этом прекратить плату за капремонт могут только те собственники, у которых нет задолженности по этим платежам.

Эту возможность люди получили благодаря изменениям в федеральном Жилищном кодексе, в соответствие с которыми должны привести и региональный закон о капремонте. Изменения в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области» внесут на очередном заседании законодательного собрания.

Изменения касаются только тех домов, которые собирают средства на специальный счет своего дома. Те же, кто ежемесячно вносит деньги на счет регионального оператора, а таких домов в области абсолютное большинство, будут платить по старой схеме.

Как сообщало Амур.инфо, жильцы сами принимают решение, на какой счет перечислять деньги на капремонт. Средства тех, кто не принял никакого решения, автоматически поступают на счет регионального оператора, в так называемый общий котел и распределяются согласно региональной программе капремонта. Тогда как деньги со спецсчетов идут на ремонт конкретных домов.

На сегодняшний день в региональной программе капитального ремонта области 4 542 многоквартирных дома. Из них только 124 перечисляют средства на спецсчет своего дома. Жители 4 239 домов платят за капремонт региональному оператору. Еще 179 домов должны выбрать, на какой счет будут поступать их средства.

По последним данным, на 14 декабря 2017 года на счете регионального оператора на капремонт было собрано около 2 миллиардов рублей (1 983 924 133,97 копеек). В 2018 году в Приамурье запланирован капитальный ремонт 306 домов.