В РКЦ Благовещенска у пенсионерки не приняли 2-тысячные купюры

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Во вторник, 16 января, в расчетно-кассовом центре Благовещенска у женщины не приняли деньги, когда она пыталась расплатиться за коммунальные услуги. Для расчета амурчанка принесла новые купюры номиналом 2 000 рублей.

В редакцию ИА «Амур.инфо», обратился житель областного центра Владимир, который стал свидетелем происшествия.

«Мы с супругой стояли в очереди в РКЦ, что на Калинина – Горького, – рассказал мужчина. – А перед нами была пожилая женщина, которая пыталась заплатить за коммунальные услуги. И на кассе у нее отказались принимать деньги. Дело в том, что пенсию ей выдали новыми купюрами по 2 000 рублей. А в РКЦ их официально отказались брать. Мы поинтересовались, почему. Новые деньги уже официально пустили в оборот. Оператор пояснила нам, что это распоряжение руководства: автоматы не настроены на прием новых купюр».

По словам Владимира, женщина, которая отстояла длинную очередь и не имела других денег, чтобы расплатиться, ушла очень расстроенной, едва ли не в слезах. Единственное, что ей посоветовали: разменять деньги в магазинах.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» пояснили, что проблема с оплатой платежей новыми купюрами по 200 и 2 000 рублей действительно существует, но в ближайшее время она будет решена.

«Проблема заключается в том, что в РКЦ пока нет возможности проверять подлинность новых купюр,– рассказали в пресс-службе. – Контролировать купюры начнут с 18 января, когда появится специальное приложение Гознака для определения новых купюр. Эти сроки от нас не зависят. Смартфоны для этих целей будут закуплены уже сегодня. Как только официальное мобильное приложение появится, РКЦ сразу начнет принимать новые купюры».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема приема новых купюр существует и в банкоматах. В кассетах банкоматов есть, как правило, только четыре ячейки под купюры определенного номинала. И они заняты 100, 500, 1 000 и 5 000-тысячными банкнотами. Прием и выдача новых денег станут возможны, если убрать какие-нибудь старые купюры.