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В РКЦ Благовещенска у пенсионерки не приняли 2-тысячные купюры

В РКЦ Благовещенска у пенсионерки не приняли 2-тысячные купюры
Фото: www.spravka333333.ru

Во вторник, 16 января, в расчетно-кассовом центре Благовещенска у женщины не приняли деньги, когда она пыталась расплатиться за коммунальные услуги. Для расчета амурчанка принесла новые купюры номиналом 2 000 рублей.

В редакцию ИА «Амур.инфо», обратился житель областного центра Владимир, который стал свидетелем происшествия.

«Мы с супругой стояли в очереди в РКЦ, что на Калинина – Горького, – рассказал мужчина. – А перед нами была пожилая женщина, которая пыталась заплатить за коммунальные услуги. И на кассе у нее отказались принимать деньги. Дело в том, что пенсию ей выдали новыми купюрами по 2 000 рублей. А в РКЦ их официально отказались брать. Мы поинтересовались, почему. Новые деньги уже официально пустили в оборот. Оператор пояснила нам, что это распоряжение руководства: автоматы не настроены на прием новых купюр».

По словам Владимира, женщина, которая отстояла длинную очередь и не имела других денег, чтобы расплатиться, ушла очень расстроенной, едва ли не в слезах. Единственное, что ей посоветовали: разменять деньги в магазинах.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» пояснили, что проблема с оплатой платежей новыми купюрами по 200 и 2 000 рублей действительно существует, но в ближайшее время она будет решена.

«Проблема заключается в том, что в РКЦ пока нет возможности проверять подлинность новых купюр,– рассказали в пресс-службе. – Контролировать купюры начнут с 18 января, когда появится специальное приложение Гознака для определения новых купюр. Эти сроки от нас не зависят. Смартфоны для этих целей будут закуплены уже сегодня. Как только официальное мобильное приложение появится, РКЦ сразу начнет принимать новые купюры».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема приема новых купюр существует и в банкоматах. В кассетах банкоматов есть, как правило, только четыре ячейки под купюры определенного номинала. И они заняты 100, 500, 1 000 и 5 000-тысячными банкнотами. Прием и выдача новых денег станут возможны, если убрать какие-нибудь старые купюры.

Просмотров всего: 3478

#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    ЦБ МОЛОДЕЦ!!! СНАЧАЛА НАПЕЧАТАЛ ФАНТИКОВ, ПОТОМ РАЗДАЛ. А ОПРЕДЕЛИТЬ ГОСЗНАК МОЖЕТ ПОСЛЕ 18 ЯНВАРЯ. НАИБУЛИНУ К ОТВЕТУ!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    обменяли бы ей в очереди и все делов то..... в редакцию обратиться ума хватило а помочь на месте нет(((((

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    3 часа назад

    Дебилизм

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Ничего, сейчас еще сторублевки с банкоматов уберут, ибо всего четыре ячейки в них.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    СМ ФОТО https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E+%D0%A1+%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%AE%D0%A0%D0%9E%D0%99&newwindow=1&rlz=1C1GIGM_enRU686RU686&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sCIzBPz9PCFC-M%253A%252CePmeDoTKPQ1eMM%252C_&usg=__kNXUs4xakto5K7Wd_f7tz99U10M%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjq9r2K793YAhXma5oKHff4DW0Q9QEIKzAB#imgrc=sCIzBPz9PCFC-M:

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    ПО ФАКТУ ЦБ НА ВРЕМЯ ВЫВЕЛ ДЕНЕЖНУЮ МАССУ ИЗ ОБОРОТА И УСТРОИЛ НАПРЯЖЕНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    БЕЛОГОРЕЦ2

    СМ ФОТО https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E+%D0%A1+%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%AE%D0%A0%D0%9E%D0%99&newwindow=1&rlz=1C1GIGM_enRU686RU686&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sCIzBPz9PCFC-M%253A%252CePmeDoTKPQ1eMM%252C_&usg=__kNXUs4xakto5K7Wd_f7tz99U10M%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjq9r2K793YAhXma5oKHff4DW0Q9QEIKzAB#imgrc=sCIzBPz9PCFC-M:



    Ссылка не кликабельна. (



  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    inoy

    обменяли бы ей в очереди и все делов то..... в редакцию обратиться ума хватило а помочь на месте нет(((((



    В очереди стоят те же бабульки, которые боятся всего нового, а тем более новых денег, которые не принимают в кассе.

    Кстати, новые купюры к нам только-только дошли, а по западу давно уже проблема с расчетом новыми бумажками ))

    Переделают банкоматы вместо 100 под 200-ю купюру, а помню те времена, когда десятку на автобус можно было снять )))

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    ЦБ создал ЧС, ФАКТ.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    ЦБ ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ. ЗАДОЛБАЛИСЬ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ПРИБЛУДЫ В МАГАЗИНЫ, ТО НОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ КОТОРЫЕ В НАЛОГОВУЮ НУЖНЫ, ТО НОВЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ КУПЮР. ЩАС КТО ТО ДЕНЕГ НАРУБИТ НА ТОМ ЖЕ ПРИЛОЖЕНИИ. ВОТ И ВЕСЬ БИЗНЕС

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    ЦБ ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ. ЗАДОЛБАЛИСЬ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ПРИБЛУДЫ В МАГАЗИНЫ, ТО НОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ КОТОРЫЕ В НАЛОГОВУЮ НУЖНЫ, ТО НОВЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ КУПЮР. ЩАС КТО ТО ДЕНЕГ НАРУБИТ НА ТОМ ЖЕ ПРИЛОЖЕНИИ. ВОТ И ВЕСЬ БИЗНЕС

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E+%D0%A1+%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%AE%D0%A0%D0%9E%D0%99&rlz=1C1GIGM_enRU686RU686&oq=%D0%AD%D0%9B%D0%AC&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.1663j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  • Это да 64

    Это да 64
    2 часа назад

    Нормально деньги за деньги не считают. Вам дают берите а остальное ваши проблемыю Прокуратуре на до вмешаться и выписать руководству предписание и штраф руководству.

  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    Амуринфо пишите про РКЦ на Калинина, 52 который - АКС, а фотография РКЦ ДЭКа!?

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    2 часа назад

    ДА КАКАЯ РАЗНИЦА КАКОЕ РКЦ. ПРОБЛЕМА ТО ОДНА. Я ВООБЩЕ ПЛАЧУ ОНЛАЙН. БАБУШКА МОГЛА ПРЯМ НА ПОЧТЕ И ОПЛАТИТЬ СО СВОЕЙ ПЕНСИИ. НЕТ НУЖЕН РИТУАЛ. ПОСЕТИТЬ ВСЕ МЕСТА.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    БЕЛОГОРЕЦ2ДА КАКАЯ РАЗНИЦА КАКОЕ РКЦ. ПРОБЛЕМА ТО ОДНА. Я ВООБЩЕ ПЛАЧУ ОНЛАЙН. БАБУШКА МОГЛА ПРЯМ НА ПОЧТЕ И ОПЛАТИТЬ СО СВОЕЙ ПЕНСИИ. НЕТ НУЖЕН РИТУАЛ. ПОСЕТИТЬ ВСЕ МЕСТА.


    ++++

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    2 часа назад

    ПОЧТА СЕЙЧАС КОГДА ПЕНСИИ РАЗНОСИТ СРАЗУ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ПЛАТЕЖ И ЧЕК ДАЮТ. СЛАВА ПОЧТЕ РОССИИ

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Ну да, а че вы хотели, чтобы люди дома сидели, онлайн оплачивали? Надо же и на других посмотреть, и себя показать. Шляпку по сезону выгулять. Проконтролировать, а то расслабятся в РКЦ.

  • flikoff

    flikoff
    1 час назад

    Какой-то ужас, аппараты у них не настроены, а при чем тут люди-то? Есть закон по котором их обязаны принимать и они в обращении... В прокуратуру нужно жаловаться!

  • flikoff

    flikoff
    1 час назад

    Какой-то ужас, аппараты у них не настроены, а при чем тут люди-то? Есть закон по котором их обязаны принимать и они в обращении... В прокуратуру нужно жаловаться!

  • flikoff

    flikoff
    1 час назад

    Какой-то ужас, аппараты у них не настроены, а при чем тут люди-то? Есть закон по котором их обязаны принимать и они в обращении... В прокуратуру нужно жаловаться!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ржинимагу. Цифровая экономика, блокчейн, искуственный интеллект ... Ввели в оборот новые купюры и не подготовили оборудование для приема и проверки их подлинности. Наша жизнь смешнее анекдотов

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    58 минут назад

    судя по задвоению и затроению комментариев, у нас проблемы не только с купюрами

  • Kaisla

    Kaisla
    50 минут назад

    так смейтесь над своей убогой жизнью)))) что вам еще остается делать, ну или Путин во всем виноват ааахахах

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    26 минут назад

    А мне понравилась фраза, что сегодня РКЦ закупит смартфоны для проверки новых банкнот. Небось Айфон Х для этих целей возьмут. И его стоимость в цену своих услуг засунут.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    20 минут назад

    Kaislaтак смейтесь над своей убогой жизнью)))) что вам еще остается делать, ну или Путин во всем виноват ааахахах


    Прибухиваешь?

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