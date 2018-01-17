Самолет из Хабаровска не может сесть в Благовещенске из-за снегопада

Фото: instagram.com/mintransstroi.amur

17 января в Благовещенск позже обычного прибудет авиарейс ИЕ-4528 авиакомпании «Аврора» из Хабаровска. По данным онлайн-табло на сайте благовещенского аэропорта, ориентировочно задержка составит 3 часа.

Рейс должен был прибыть сегодня в 08:20, сейчас его ожидают в 11:20. Самолет задерживается из-за снегопада в благовещенском аэропорту, пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе. Воздушное судно небольшое, садиться ему сложнее, поэтому и было принято решение подождать, пока погодные условия не улучшатся.

Непогода не повлияла на другие авиарейсы, прибывающие и отправляющиеся из Благовещенска.