В Тындинском районе восстановлено движение поездов на месте схода вагонов

На ликвидации последствий схода вагонов были задействованы 54 человека и 11 единиц техники. Задержек в движении пассажирских поездов допущено не было.

В пресс-службе ДВЖД добавили, что причины происшествия еще выясняются.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что по факту случившегося организовано проведение доследственной проверки. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«На место схода выехали следователи Тындинского следственного отдела на транспорте для проведения осмотра места происшествия. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – сообщает ведомство.