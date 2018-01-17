В Тындинском районе восстановлено движение поездов на месте схода вагонов
Обновлено: 10:38
На месте железнодорожной аварии, произошедшей в Тындинском районе 16 января, восстановили движение поездов. По уточненной информации, здесь сошли с рельсов 12 вагонов с углем (ранее сообщалось о 13-ти). Погибших и пострадавших нет, сказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
На ликвидации последствий схода вагонов были задействованы 54 человека и 11 единиц техники. Задержек в движении пассажирских поездов допущено не было.
В пресс-службе ДВЖД добавили, что причины происшествия еще выясняются.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что по факту случившегося организовано проведение доследственной проверки. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
«На место схода выехали следователи Тындинского следственного отдела на транспорте для проведения осмотра места происшествия. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – сообщает ведомство.
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