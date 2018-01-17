В Приамурье начали принимать заявления на выплаты за первенцев

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Прием документов для назначения выплат на первенцев начался в Амурской области. Заявления ждут в управлениях социальной защиты городов и районов.

В региональном министерстве получили информацию о порядке ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка. Документ прошел согласование в Министерстве юстиции России. Введение новых выплат инициировал президент страны, федеральный закон начал действовать с 1 января 2018 года.

Рассчитывать на ежемесячную выплату могут семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января. При этом доход семьи не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Сегодня для Амурской области это 18 276 рублей.

«Рассчитать право на ежемесячную выплату может любая семья, сложив все доходы, полученные в денежной форме за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Совокупный доход необходимо разделить на количество членов семьи и на 12 месяцев. Если результат, полученный в ходе арифметических действий, не превысит 18 276 рублей, то семья имеет право обратиться за получением выплат», – рассказали в амурском правительстве.

Выплаты за первенца амурские семьи смогут получать в течение 1,5 лет.

Проконсультироваться по вопросу назначения выплат можно по телефону горячей линии министерства социальной защиты населения (4162) 200-213.