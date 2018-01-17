Масляков может лишиться КВНа: обзор прессы

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Из чего делают коньяк; на сколько сократится штат ГИБДД ; какие выборы, по словам Жириновского, ждут Россию, какой геоглиф создал житель Подмосковья – об этом в сегодняшнем обзоре рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Сегодня в «Российской газете» можно прочесть интервью руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна. Он рассказывает том, из чего делают коньяк, о росте популярности алкогольной «экзотики» и о борьбе с так называемыми фанфуриками. В частности, вы узнаете, что за первое полугодие 2017 года объем производства коньяка увеличился на 12,2 процента. При этом производство сырья для него (коньячного дистиллята) сократилось на 7 процентов, а закупки дистиллята за рубежом снизились на 8 процентов. Таким образом, тот коньяк, который был произведен в первом полугодии прошлого года, примерно на 60 % был не коньяком, а просто спиртным напитком «под коньяк».

Полный абзац

Массу вопросов вызывает заметка Анны Азановой в «Моей Мадонне»: здесь о том, что представители Народного фронта проверяют законность вырубки берёз в Бурейском районе. За несколько месяцев превращены в пустыни огромные территории, сотни гектаров – места обитания диких животных и птиц. По свидетельству очевидцев, днем и ночью тянутся вереницы лесовозов с отборным сырьем.

Собранный материал активисты ОНФ направят в прокуратуру и минлесхоз. Вопросы, о которых я сказал вначале, стандартные: например, чем занимаются в районе полиция, прокуратура, администрация, на глазах которых в течение нескольких месяцев творится беспредел?

Очень интересно

В «Комсомольской правде» найдите рубрику «Чужой карман». Под ней вы прочтете о том, сколько зарабатывают на юморе Масляков и звезды КВНа. Как вы знаете, сейчас идет спор за правообладание брендом Клуба. Ныне он находится в руках семьи Маслякова. Но придумал игру не он! А зарабатывают на юморе неплохо. На том и строится конфликт. Компания «Группа 7», которая представляет интересы потомков правообладателей, отправила президенту «АМиКа» и его сыну гендиректору «АМиКа» Александру Маслякову-младшему официальное письмо, предложив прекратить выпуск теле- и радиопередач Клуба веселых и находчивых без согласия правообладателя.

По подсчетам Forbes (опубликованным в 2015 году), доход «АМиКа» от телетрансляций, гастрольных туров команд КВНа и отдельных выступлений участников составляет не менее 3,5 миллиона долларов в год.

Также в номере

Еще я с интересом прочел статью, посвященную 90-летию выхода в свет «Двенадцати стульев». Если и вы не пропустите эту публикацию, то узнаете многое о прототипах героев романа, в частности, что Эллочка-людоедка списана с родственницы одного из авторов – Петрова, что сам Остап Бендер – это катаевский дружок, сотрудник угро Осип Беньяминович Шор, а отца Фёдора вообще списали с Достоевского.

Буду рад, если вы (в дополнение к газетной статье) прочтете роман Катаева «Алмазный мой венец», где много интересного, в том числе и из истории создания произведений о похождениях товарища Бендера.

Напишут же такое

В «АиФ» пишут о том, что «Мир ждут потрясения, а Россию – интересные выборы». Эти слова принадлежат лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. По части потрясений – ничего удивительного. А вот по части выборов – чего интересного можно ожидать? Ну, кроме каких-то мелких скандальчиков?

Еще вы узнаете, что МВД подтвердило сокращение штата ГИБДД на 10 тысяч человек, что более 60 % населения не имеют накоплений и что в случае победы на чемпионате мира по футболу сборная России получит 2 миллиарда рублей.

На посошок

В еженедельнике «АиФ» также обращает на себя внимание рубрика «Фото недели». Здесь о том, как некий житель Подмосковья создал так называемый геоглиф, то есть рисованный объект, видимый из космоса. Он выкопал на поле 6-метровые буквы, образовав ими просьбу «Господи, помоги России». Еще и всё лето ухаживал за этими буквами, пропалывая их от сорняков.

Со спутника-то эту просьбу в конце концов заметили. А вот у боженьки явно что-то со зрением.