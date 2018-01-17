Две амурчанки завоевали золото на первенстве ДФО по боксу

Фото: newsvl.ru

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство ДФО по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Среди участниц были и амурчанки. Две из них стали победительницами соревнований, еще две завоевали серебряные медали.

Амурскую область представляли воспитанницы тренера Андрея Семенова (ДЮСШ № 5) – Валерия Палиенко, Софья Матушкина (группа 2004-2005 годы рождения), Виктория Сидоренко (юниорки). Ксения Харькова выступала в соревнованиях среди женщин. Самые молодые спортсменки, Валерия Палиенко и Софья Матушкина, провели по три результативных боя в своих весовых категориях и стали победительницами первенства Дальнего Востока. Софья Матушкина занимается боксом только с сентября 2017 года и уже выиграла региональное первенство, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Валерия Сидоренко и Ксения Харькова стали серебряными призерами чемпионата ДФО.

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#спорт

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Александр Авдеев