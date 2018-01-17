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17января
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сегодня, 09:24 2

Две амурчанки завоевали золото на первенстве ДФО по боксу

Две амурчанки завоевали золото на первенстве ДФО по боксу
Фото: newsvl.ru

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство ДФО по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Среди участниц были и амурчанки. Две из них стали победительницами соревнований, еще две завоевали серебряные медали.

Амурскую область представляли воспитанницы тренера Андрея Семенова (ДЮСШ № 5) – Валерия Палиенко, Софья Матушкина (группа 2004-2005 годы рождения), Виктория Сидоренко (юниорки). Ксения Харькова выступала в соревнованиях среди женщин.

Самые молодые спортсменки, Валерия Палиенко и Софья Матушкина, провели по три результативных боя в своих весовых категориях и стали победительницами первенства Дальнего Востока. Софья Матушкина занимается боксом только с сентября 2017 года и уже выиграла региональное первенство, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Валерия Сидоренко и Ксения Харькова стали серебряными призерами чемпионата ДФО.

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#спорт

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Зачем? Для чего женщин превращать в мордобоев? С разбитыми губами, фингалом под глазом, в наколках...Красота! А главное: зачем???

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Немо

    Зачем? Для чего женщин превращать в мордобоев? С разбитыми губами, фингалом под глазом, в наколках...Красота! А главное: зачем???



    вы хотите, чтобы вам объяснили? какой в этом смысл, если вы не понимаете изначально?...

    просто высказываете свое возмущение? так вас забыли спросить, чем и кому заниматься...

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