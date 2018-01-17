Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ 2018 года. Список из 259 человек зарегистрировал Центризбирком. В нем фигурируют представители СМИ, деятели искусства и спорта, учителя, медики, руководители общественных организаций.

Жаккелина Орлова – активный общественный деятель. Она долгое время возглавляет областной Союз женщин, член совета регионального отделения «Опоры России». При этом руководит деятельностью регионального центра аналитических экспертиз, оказывающего комплексную поддержку и обслуживание малого и среднего бизнеса.

По инициативе Орловой в областном правительстве при управлении государственного заказа создан общественный совет, решен ряд проблемных вопросов, волновавших жителей региона. Кроме того, под ее контролем находится много актуальных тем, относящихся к повестке регионального отделения Народного фронта.

«Доверенные лица могут вести агитацию в пользу своего кандидата, представлять его во время других предвыборных и избирательных процедур. Быть в числе доверенных лиц Владимира Путина очень ответственно и почетно для меня», – цитирует Жаккелину Орлову сайт ОНФ.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Жаккелина Орлова уже становилась доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Тогда же его доверенным лицом была руководитель Амурского театра драмы Татьяна Бедина.