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17января
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Жаккелина Орлова стала доверенным лицом Владимира Путина

Жаккелина Орлова стала доверенным лицом Владимира Путина

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ 2018 года. Список из 259 человек зарегистрировал Центризбирком. В нем фигурируют представители СМИ, деятели искусства и спорта, учителя, медики, руководители общественных организаций.

Жаккелина Орлова – активный общественный деятель. Она долгое время возглавляет областной Союз женщин, член совета регионального отделения «Опоры России». При этом руководит деятельностью регионального центра аналитических экспертиз, оказывающего комплексную поддержку и обслуживание малого и среднего бизнеса.

По инициативе Орловой в областном правительстве при управлении государственного заказа создан общественный совет, решен ряд проблемных вопросов, волновавших жителей региона. Кроме того, под ее контролем находится много актуальных тем, относящихся к повестке регионального отделения Народного фронта.

«Доверенные лица могут вести агитацию в пользу своего кандидата, представлять его во время других предвыборных и избирательных процедур. Быть в числе доверенных лиц Владимира Путина очень ответственно и почетно для меня», – цитирует Жаккелину Орлову сайт ОНФ.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Жаккелина Орлова уже становилась доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Тогда же его доверенным лицом была руководитель Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

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#выборы

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Буцефал

    Буцефал
    3 часа назад

    Голосуйте за Прежнева! За стабильное уничтожение страны!

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Вроде грамотная женщина, как можно быть доверенным лицом, этого товарисча...... ??? Страна в нищете... за 20 лет правления... только "гайки закручивают" не дают продыха...

  • Это да 64

    Это да 64
    2 часа назад

    Очень даже грамотная .Бабки из нечего делать умеет.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Maikl

    Вроде грамотная женщина, как можно быть доверенным лицом, этого товарисча...... ??? Страна в нищете... за 20 лет правления... только "гайки закручивают" не дают продыха...



    Вот вы че бред несете? Я и смотрю все в нищете, проехать нельзя, заторы на дорогах, на семью по 2 машины-это уже в порядке вещей. В супермаркетах очередины, тележки завалены- не хлебом, и даже не с маслом, а всякой хренью-явно без того без чего можно и обойтись, будь ты в нищите.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    опять, прям как ЧОРТ из табакерки, где халявное бабло там и оно

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    У кого там по 2 машины? 2% населения области? 50% не менее, вообще их не имеют. Живем от зарплаты до зарплаты. Кому повезло работу найти. Средняя зарплата, на руки 15-20.000. Это класс бедных людей, перед ними нищие от 5-12.000, за бедными идут малоимущие, кто 20-30 получает. ВСЕ ВМЕСТЕ НЕ МЕНЕЕ 70% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЭТОМ ПРОХОДЕ.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    У меня в месяц не менее 200 рабочих часов.До 230 доходит. Получаю на руки 550 долларов. В загнивающих странах Европы, Америка я бы после вычетов получал не менее 4000. И этих денег мне бы хватило с головой на нормальную жизнь.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Живем от зарплаты до зарплаты.



    Мы с вами в разных городах живем? Зайдите в любой супермаркет. На счет машин, я не говорю о соседях- алкашах, которых у меня семей 10, которые нигде не работают и перебиваются какими то заработками. У остальных соседей и работа и машины и в супермаркетах - полные тележки.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Знать не знает ее а доверяет))).

    Не власть а чушь

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Рассказывал один человек, работает на платформе Сахалин 2.Качают нефть и газ милионы качают и все это уходит за рубеж, сырье а деньги к нам не приходят оседают за рубежом, налоги не платятся в России и деньги не работают.А там такие миллиарды.Зато с Россиян дерут по полной в стране не хватает денег бюджет пустой.А теперь кто за этим стоит, кого мы собираемся выбирать??? Видать ещё не все подмял под себя.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 минут назад

    Вспомнил другую "обористую" бабенку...Это которая самолеты продала,и купила себе должность сенатора. А потом долго еще доила Амурскую область. Выкорчевать ее невозможно было даже бульдозером...

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    Павел Флудерский

    Вспомнил другую "обористую" бабенку...Это которая самолеты продала,и купила себе должность сенатора. А потом долго еще доила Амурскую область. Выкорчевать ее невозможно было даже бульдозером...



    "Ливер" у всех одинаковый, тащем-то. Просто "неуловимые мстители" перевелись.

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