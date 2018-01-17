Снег и свежий воздух: прогноз погоды в Амурской области на 17 января

Фото: w-dog.ru

В среду, 17 января, в Амурской области переменно облачно, местами идет слабый снег. Скорость южного, юго-восточного ветра составляет от 5 до 10 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 13-18 градусов мороза, на севере – до 30-ти.

Местами на дорогах снежный накат. В Благовещенске также снежно. Юго-восточный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах 13-15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова