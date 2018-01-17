В России хотят увеличить штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГО
Езда без полиса ОСАГО может обойтись нарушителю в 5 тысяч рублей вместо 800 рублей штрафа, который установлен в настоящий момент. Законопроект об ужесточении наказания разработал член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишут «Известия».
Депутат привел данные Минфина РФ, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса ОСАГО составляла в среднем 5,8 тысячи рублей. Как отметил Вострецов, платить штраф за езду без полиса оказалось дешевле, чем покупать страховку, сообщает RT.
«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Предложение депутата нашло поддержку у президента Всероссийского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, который отметил, что из 50 миллионов зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 миллиона эксплуатируются без страховок.
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