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17января
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сегодня, 08:01 5

В России хотят увеличить штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГО

В России хотят увеличить штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГО
Фото: www.kolesa.ru

Езда без полиса ОСАГО может обойтись нарушителю в 5 тысяч рублей вместо 800 рублей штрафа, который установлен в настоящий момент. Законопроект об ужесточении наказания разработал член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишут «Известия».

Депутат привел данные Минфина РФ, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса ОСАГО составляла в среднем 5,8 тысячи рублей. Как отметил Вострецов, платить штраф за езду без полиса оказалось дешевле, чем покупать страховку, сообщает RT.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение депутата нашло поддержку у президента Всероссийского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, который отметил, что из 50 миллионов зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 миллиона эксплуатируются без страховок.

Просмотров всего: 1203

#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    Сначала сделайте так, чтобы полисы были доступны. А то его не получишь, так еще и штраф плати в 5000

  • Вет

    Вет
    3 часа назад

    А с дурдомом в городе когда хоть кто то начнет разбираться: С липовыми полисами пол города ездиет....? инспекторы тормозят бумажку в руках повертел и отдал.... ты иди по базе пробей ее.... будете если каждый полис проверять в базе, вы себе доход в два раза поднимите...

  • Буцефал

    Буцефал
    3 часа назад

    Многие кричат что мол увеличение штрафов за езду без ОСАГО - это правильно! Но вы упускаете суть: это не забота о нас с вами... это обычные поборы и чем дальше, тем они будут становится всё больше и больше!

    Никто не даст вам отчёт куда пошли ваши деньги и почему в новом году вы должны платить за полис на 40% больше не смотря на 10 лет безаварийного стажа...

    Прошло подорожание ОСАГО... проглотили... Ок, через год фокус повторят... и так до бесконечности...

    Нас доят открыто и не стесняясь... Никто не пытается дорабатывать закон об ОСАГО так, чтобы это было удобно и выгодно людям. Все поправки направлены на защиту интересов самих страховщиков...

    Отсюда встаёт вопрос - а чья это дума?

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 часа назад

    Особенно умиляет что законопроект разработал "член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов"!

    Вы сначала сделайте полисы доступными, без искуственных очередей и нормальным е-осаго, а потом штрафы поднимайте... А так, как всегда, всё через жёпу

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    ДеНьКаОсобенно умиляет что законопроект разработал "член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов"!

    Вы сначала сделайте полисы доступными, без искуственных очередей и нормальным е-осаго, а потом штрафы поднимайте... А так, как всегда, всё через жёпу


    Не даром его член разработал

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