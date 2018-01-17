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В Тындинском районе с рельсов сошли вагоны с углем

В Тындинском районе с рельсов сошли вагоны с углем
Фото: Корреспондент.net

16 января в 21:50 поступило сообщение о происшествии на железной дороге в Тындинском районе. По предварительной информации, на перегоне Тас – Юрях – Юктали с рельсов сошли 13 вагонов с углём. Грузовой состав при этом не опрокинулся. Всего в составе находится 57 вагонов.

По данным амурского управления МЧС, этот участок железной дороги не электрофицирован. Задержек в движении пассажирских поездов не будет.

К месту происшествия направился восстановительный поезд станции Тында, оперативная группа пожарного поста при ПЧ-23 посёлка Юктали противопожарной службы Амурской области в составе трёх человек и одной единицы техники.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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