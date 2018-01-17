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17января
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Курсанты ДВОКУ начали готовиться к армейским международным играм

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище стартовала подготовка команд к армейским международным играм – АрМИ-2018. В этом году курсанты, кроме уже привычных, примут участие в двух новых для себя конкурсах – «Танковый биатлон» и «Соревнованиях расчетов БПЛА».

Подготовка команд будет вестись в рамках учебных занятий и в свободное от обучения время. Команды снайперов, разведчиков, танкистов и расчетов БПЛА будут готовиться на отдельных дополнительных занятиях в рамках военно-научных обществ, так как профессионально по этим специальностям обучение в училище не ведется.

«В ДВОКУ – одна из сильнейших школ подготовки команд на армейские игры. Команды училища принимают участие в системе соревнований Армейских игр с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях "Суворовский натиск", "Морской десант" и "Снайперский рубеж", представляя Россию на международных играх», – сообщается на сайте ВВО.

Как сообщалось ранее, в июне текущего года на базе ДВОКУ состоится всероссийский этап армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Лучшие танковые экипажи и экипажи боевых машин пехоты со всех военных округов, Северного флота и военных училищ прибудут в ДВОКУ со своей техникой во второй половине мая.

После проведения всеармейского этапа на полигоне училища будут готовиться команды танкистов и мотострелков Вооруженных Сил РФ на международный этап АрМИ-2018.

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#военные

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