Проблема оттока населения из Амурской области: мнения экспертов

Мне кажется, что сегодня у государства нет иного способа удержать население на Дальнем Востоке, кроме материального. Условно говоря, дальневосточники должны получать деньги просто за то, что мы здесь живем. Шаги в этом направлении предпринимаются – дальневосточный гектар один из них. Однако это не панацея: только 15 % получателей гектара – это жители других регионов. Остальные местные».

«Цифры в 200 тысяч человек, уезжающих с Дальнего Востока и из Сибири, очень вероятно, что реальные. Люди едут из холода в тепло и из отсутствия цивилизации в цивилизацию. За последние четверть века население Дальнего Востока уменьшилось на 25 %: с восьми миллионов до шести. Также и в Амурской области: было более миллиона, сейчас менее 800 тысяч. Это однозначно нехорошо. Численность населения – это основной показатель развития экономики, это люди, которые потребляют товары и услуги. С точки зрения государственной безопасности – это тоже не очень хорошо. Мы понимаем, что сегодняшние стратегические партнеры России ранее были противниками нашего государства. А с той же Японией у нас и сегодня непростые отношения. Конечно, ситуация не настолько опасна, чтобы всё бросать и уезжать.

Нужно, как в царские времена, освободить от налогов. В общем, это избитые вещи. У нас дорогое электричество, стоимость перелетов в центр высокая, а дотации – только для студентов и пенсионеров».

Проблемой, как остановить миграцию, никто не занимается. Вместо того чтобы придумать, как работать и жить лучше тем, кто уже живет, придумывают, как привезти побольше внешних людей. Они приезжают, пользуются бонусами и – уезжают.

Я слышал мнения о том, что для региона хватит 200 тысяч человек, чтобы обслуживать добычу ресурсов. Но проблема в том, что статус жителей Амурской области не должен быть статусом рабочей лошади. Чтобы люди здесь жили, нужно развивать регион комплексно.

«Эта ситуация для Дальнего Востока плохая. Причем она хуже, чем выглядит. Допустим, уехало за год 10 тысяч человек – это итоговая разница между приезжающими и уезжающими. Если не брать в расчет гастарбайтеров, которые приезжают на Дальний Восток, то будет понятно, что количество уезжающих местных жителей еще больше.