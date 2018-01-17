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17января
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сегодня, 11:41 12

Проблема оттока населения из Амурской области: мнения экспертов

Проблема оттока населения из Амурской области: мнения экспертов

Кубанские СМИ заявили, что ежегодно только в их регион переезжает до 200 тысяч жителей Дальнего Востока и Сибири. Действительно ли есть такая проблема и насколько она опасна для Дальнего Востока и Амурской области, редакция ИА «Амур.инфо» поинтересовалась у экспертов.

Председатель амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов

«Цифры в 200 тысяч человек, уезжающих с Дальнего Востока и из Сибири, очень вероятно, что реальные. Люди едут из холода в тепло и из отсутствия цивилизации в цивилизацию. За последние четверть века население Дальнего Востока уменьшилось на 25 %: с восьми миллионов до шести. Также и в Амурской области: было более миллиона, сейчас менее 800 тысяч. Это однозначно нехорошо. Численность населения – это основной показатель развития экономики, это люди, которые потребляют товары и услуги. С точки зрения государственной безопасности – это тоже не очень хорошо. Мы понимаем, что сегодняшние стратегические партнеры России ранее были противниками нашего государства. А с той же Японией у нас и сегодня непростые отношения. Конечно, ситуация не настолько опасна, чтобы всё бросать и уезжать.

Мне кажется, что сегодня у государства нет иного способа удержать население на Дальнем Востоке, кроме материального. Условно говоря, дальневосточники должны получать деньги просто за то, что мы здесь живем. Шаги в этом направлении предпринимаются – дальневосточный гектар один из них. Однако это не панацея: только 15 % получателей гектара – это жители других регионов. Остальные местные».

Бизнесмен и политолог Виктор Черемисин

«Эта ситуация для Дальнего Востока плохая. Причем она хуже, чем выглядит. Допустим, уехало за год 10 тысяч человек – это итоговая разница между приезжающими и уезжающими. Если не брать в расчет гастарбайтеров, которые приезжают на Дальний Восток, то будет понятно, что количество уезжающих местных жителей еще больше.

Я слышал мнения о том, что для региона хватит 200 тысяч человек, чтобы обслуживать добычу ресурсов. Но проблема в том, что статус жителей Амурской области не должен быть статусом рабочей лошади. Чтобы люди здесь жили, нужно развивать регион комплексно.

Развитие гиперпроектов вроде космодрома и нефтепровода, на самом деле, никакого увеличения численности не несут. Все налоги уходят в центр, рабочие – в основном приезжие вахтовики. Никакие постоянные структуры не создаются, в основном временные.

Проблемой, как остановить миграцию, никто не занимается. Вместо того чтобы придумать, как работать и жить лучше тем, кто уже живет, придумывают, как привезти побольше внешних людей. Они приезжают, пользуются бонусами и – уезжают.

Нужно, как в царские времена, освободить от налогов. В общем, это избитые вещи. У нас дорогое электричество, стоимость перелетов в центр высокая, а дотации – только для студентов и пенсионеров».

Депутат Законодательного собрания Амурской области Юрий Кушнарь

«Конечно, проблема есть. Несмотря на все меры, которые принимает и федеральная, и местная власть, население не увеличивается. Не так много – десятая доля процента, – но население сокращается. А если не будет людей, то кто будет осваивать Дальний Восток? Люди голосуют ногами – это такая жесткая оценка того, что происходит на Дальнем Востоке.

Без инфраструктуры, без условий для работы и отдыха, без медицины и образования, мы людей сюда не привлечем. Дальневосточный гектар – это замечательно, но этого недостаточно. На него приедут только смельчаки. Я могу привести в пример Салехард: город в 35 тысяч населения, а он выглядит, как Москва. И там люди задерживаются, живут, несмотря на суровый климат. Мы это всё понимаем, но пока всё развивается не так быстро, как нам хотелось. Возможно, таким городом станет у нас Свободный.

С другой стороны, на юг, в Краснодарский край, чаще едут пенсионеры. А вот молодым, активным, которым хочется дела, мне кажется, интереснее здесь. Где можно сделать карьеру, заработать деньги? Многие думают, что в Америке, но там никого не ждут. Надо разворачиваться и ехать на Дальний Восток. В молодости надо рисковать. Я так и поступил в свое время – 16 лет в Зее прожил».

Просмотров всего: 1271

#мнения #политика #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    молодые уезжают-нет перспектив у области-экономьте дальше

  • тандем

    тандем
    2 часа назад

    Вот эти три эксперта сколько рабочих мест создали? Думаю и возраст им позволяет сказать: "в бой идут одни старики!" , тем самым показать примером, личным. И мы примем эстафету.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Братеев

    молодые уезжают-нет перспектив у области-экономьте дальше



    Ладно бы экономить, так ведь налогами и тарифами самозабвенно душат изо всех сил.

    В свете чего, удивляться оттоку населения не приходится.



    А власти продолжают делать вид, что не понимают в чём здесь дело.

    Типа наивные такие и не в курсе.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    да пофигу всем на нашу любимую область...и в первую очередь пофигу администрации области..

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    И эксперты есть. И даже мнения у них есть... Да только толку нет ни с общественников, ни с депутатов, ни с "бизнесменов-политологов", которые в свое время просто обварились (наворовались)... И люди уезжают...

  • берендей

    берендей
    1 час назад

    Жириновский в своей программе раньше так и предлагал освободит ДВ от налогов. Это был бы выход. А так - все в Москву. сдача России начнется с ДВ, видимо, потому как никого здесь не будет.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    берендей

    Жириновский в своей программе раньше так и предлагал освободит ДВ от налогов. Это был бы выход. А так - все в Москву. сдача России начнется с ДВ, видимо, потому как никого здесь не будет.



    да балоболить можно что угодно, заведомо зная, что этого ни когда не будет исполнено..популизм называется..

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    хорошую тему подняли перед выборами

  • OT

    OT
    1 час назад

    У нас и губера нет смысла менять потому, что система разваливает все и это все руки Кремля. Система она от Кремля так выстроена. Путина надо вместе с олигархами убирать на всегда.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Свое мнение местные политики имеют но! Только на кухне,а стучать и пинать ногами в Москву-ссыкливо!вдруг потом вместо шенгена(Коротков)-зеро в Магадан.

  • KS Ксения

    KS Ксения
    1 час назад

    Интересно так читать мнения бизнесменов, политиков.. вот я собираюсь переехать на Кубань. И планирую целенаправленно этот переезд. А главный показатель-это стоимость жилья. Дорогие руководители, политики, просто посмотрите на любом сайте объявлений стоимость жилья в Амурской области и в Краснодаре. 1к квартиру здесь можно купить за 1.8-2млн, а там за 800тыс! И что бы вы не говорили. А это весомый показатель. И весомая причина, по которой мы, молодое население, планируем жить в цивилизации. Государство пока предлагает нам рожать детей,а после иметь какие-то льготы. А там можно жить "своими силами". И стоимость перелета. Это вообще как обусловлено? С Дальнего Востока до Москвы летом 2017г аж по 40тыс.билеты. за что вообще. Пробуют развивать Дальний Восток, ага..

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    49 минут назад



    А вот молодым, активным, которым хочется дела, мне кажется, интереснее здесь. Где можно сделать карьеру, заработать деньги? Многие думают, что в Америке, но там никого не ждут. Надо разворачиваться и ехать на Дальний Восток. В молодости надо рисковать.



    Господин Кушнарь - Вы чё несёте? Чё в Амурке интересного? Научно-технический прогресс лет на 15 отстал даже от центра, не говоря уже об мировом прогрессе.

    - Студентам и выпускникам интересно что ли обучаться на Совдеповских станках ... или в городе наконец то стали ЧПУ осваивать?

    - Или может студенты современные програмные комплексы конструкторских расчётов изучают? Чё - не изучают? А на западе страны вот уже отвыкли в ручную со справочниками на коленке на листиках расчёты делать. Дураки наверное.

    - Мож BIM-проектирование распространено? Ага ... щас .... разбежались. В центре всё изучают - в Амурку лет через 10 если доберётся, то весьма удивлюсь.

    Ничерта нету для развития - "У нас все зашибись - надо ехать рисковать!". Здоровьем разве только да потеряными годами жизни. А потом годы пройдут и перспектив - НОЛЬ!

    область вахтовиков и останеться.

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