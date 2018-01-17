Проблема оттока населения из Амурской области: мнения экспертов
Кубанские СМИ заявили, что ежегодно только в их регион переезжает до 200 тысяч жителей Дальнего Востока и Сибири. Действительно ли есть такая проблема и насколько она опасна для Дальнего Востока и Амурской области, редакция ИА «Амур.инфо» поинтересовалась у экспертов.
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Председатель амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов
«Цифры в 200 тысяч человек, уезжающих с Дальнего Востока и из Сибири, очень вероятно, что реальные. Люди едут из холода в тепло и из отсутствия цивилизации в цивилизацию. За последние четверть века население Дальнего Востока уменьшилось на 25 %: с восьми миллионов до шести. Также и в Амурской области: было более миллиона, сейчас менее 800 тысяч. Это однозначно нехорошо. Численность населения – это основной показатель развития экономики, это люди, которые потребляют товары и услуги. С точки зрения государственной безопасности – это тоже не очень хорошо. Мы понимаем, что сегодняшние стратегические партнеры России ранее были противниками нашего государства. А с той же Японией у нас и сегодня непростые отношения. Конечно, ситуация не настолько опасна, чтобы всё бросать и уезжать.
Мне кажется, что сегодня у государства нет иного способа удержать население на Дальнем Востоке, кроме материального. Условно говоря, дальневосточники должны получать деньги просто за то, что мы здесь живем. Шаги в этом направлении предпринимаются – дальневосточный гектар один из них. Однако это не панацея: только 15 % получателей гектара – это жители других регионов. Остальные местные».
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Бизнесмен и политолог Виктор Черемисин
«Эта ситуация для Дальнего Востока плохая. Причем она хуже, чем выглядит. Допустим, уехало за год 10 тысяч человек – это итоговая разница между приезжающими и уезжающими. Если не брать в расчет гастарбайтеров, которые приезжают на Дальний Восток, то будет понятно, что количество уезжающих местных жителей еще больше.
Я слышал мнения о том, что для региона хватит 200 тысяч человек, чтобы обслуживать добычу ресурсов. Но проблема в том, что статус жителей Амурской области не должен быть статусом рабочей лошади. Чтобы люди здесь жили, нужно развивать регион комплексно.
Развитие гиперпроектов вроде космодрома и нефтепровода, на самом деле, никакого увеличения численности не несут. Все налоги уходят в центр, рабочие – в основном приезжие вахтовики. Никакие постоянные структуры не создаются, в основном временные.
Проблемой, как остановить миграцию, никто не занимается. Вместо того чтобы придумать, как работать и жить лучше тем, кто уже живет, придумывают, как привезти побольше внешних людей. Они приезжают, пользуются бонусами и – уезжают.
Нужно, как в царские времена, освободить от налогов. В общем, это избитые вещи. У нас дорогое электричество, стоимость перелетов в центр высокая, а дотации – только для студентов и пенсионеров».
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Депутат Законодательного собрания Амурской области Юрий Кушнарь
«Конечно, проблема есть. Несмотря на все меры, которые принимает и федеральная, и местная власть, население не увеличивается. Не так много – десятая доля процента, – но население сокращается. А если не будет людей, то кто будет осваивать Дальний Восток? Люди голосуют ногами – это такая жесткая оценка того, что происходит на Дальнем Востоке.
Без инфраструктуры, без условий для работы и отдыха, без медицины и образования, мы людей сюда не привлечем. Дальневосточный гектар – это замечательно, но этого недостаточно. На него приедут только смельчаки. Я могу привести в пример Салехард: город в 35 тысяч населения, а он выглядит, как Москва. И там люди задерживаются, живут, несмотря на суровый климат. Мы это всё понимаем, но пока всё развивается не так быстро, как нам хотелось. Возможно, таким городом станет у нас Свободный.
С другой стороны, на юг, в Краснодарский край, чаще едут пенсионеры. А вот молодым, активным, которым хочется дела, мне кажется, интереснее здесь. Где можно сделать карьеру, заработать деньги? Многие думают, что в Америке, но там никого не ждут. Надо разворачиваться и ехать на Дальний Восток. В молодости надо рисковать. Я так и поступил в свое время – 16 лет в Зее прожил».
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