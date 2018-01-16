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16 января 2018, 22:37 17

Глава Приамурья отреагировал на сообщения об оттоке дальневосточников на Кубань

Глава Приамурья отреагировал на сообщения об оттоке дальневосточников на Кубань

Губернатор Амурской области Александр Козлов в своем Инстаграме прокомментировал сообщения, которые появились в федеральных СМИ, об оттоке населения Дальнего Востока в Краснодарский край. Глава Приамурья в шутку отметил, что дальневосточники действительно такие, как о них пишет пресса, – настырные и напористые.

«Сегодня в федеральных СМИ прочитал, что "Кубань переполнена новыми жителями и просит остановить нашествие настырных сибиряков и надменных дальневосточников". Мол, в борьбе двух культур "наивные добрые кубанцы" проиграют. Ну, что сказать... да, мы такие: настырные, напористые и идем к своей цели – заселить и "одальневосточить" всю страну.

Это была шутка. А если серьезно, то у нас действительно "закаленный" характер, и никуда от этого не деться», – написал Александр Козлов.

Он спросил у пользователей, что они думают по этому поводу: «Мы такие, как о нас пишут?».

Глава области подчеркнул, что «каждый день шаг за шагом» делает все, что в его силах, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, «чтобы никто не уезжал отсюда, а только приезжали... например, кубанцы».

Пост Александра Козлова за короткое время набрал большое количество комментариев. «Удивило мнение южан о нас, как о надменных дальневосточниках... Вот уж во что не поверю. Напористость – да, а еще щедрость, надежность и чувство локтя. Надо их пригласить к нам, пусть убедятся в этом сами», – написал один из пользователей.

«Южанин дальневосточника никогда не поймет. В наших краях без упорства только трава растет...» – заметил другой.

Комментаторы отметили, что необходимо повышать уровень жизни дальневосточников, чтобы у тех не было желания покинуть макрорегион.

Просмотров всего: 829

#губернатор #жизнь

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    он тоже виноват в такой ситуации

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Думаю, что процесс оттока остановлен.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Братеев

    он тоже виноват в такой ситуации



    Зачем винишь его во всех грехах ты смертных?

    Если возлюбил Ты человека, почему не убил дьявола - художника неправды?

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Да на Кубани большинство и не знают где дальний восток находится. Некоторые слышали про космодром и когда им говоришь, тогда они представляют откуда ты приехал - это сразу за уралом, т.е. они не понимают где это дальний восток. Кубанцы которые уже приличное время живут на Кубани даже в страшном сне не хотят смотреть и вспоминать про дальний восток.

    Качество жизни на Кубани намноооого выше нашей с вами, вот и уезжает народ

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    может профицитный бюджет пустить на зарплаты учителям и медикам?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Братеев

    может профицитный бюджет пустить на зарплаты учителям и медикам?



    Не поможет. Уровень жизни не поднимается вслед за зарплатой. Уровень жизни - это совокупность многих многих показателей, которые сразу за Уралом снижаются в разы. Если жизнь и улучшится за Уралом в Сибири и ДВ - то будет это очень очень не скоро. А климат наш не улучштся, здесь человек бессилен. :-)))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Ну пока шутить дальше так и будет, ещё пол Амурки уедет)))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    кубанцы путают сибиряков с дальневосточниками)) Это сибиряки - напористые. дальневосточники весьма спокойные..

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад



    Глава области подчеркнул, что «каждый день шаг за шагом» делает все, что в его силах, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, «чтобы никто не уезжал отсюда



    А с этого места можно поподробнее?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    даже не сказал что сделал что б люди остались-всё на шутку перевёл

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Братеев

    даже не сказал что сделал что б люди остались-всё на шутку перевёл



    Он не из партизан, характер не тот.

    Было бы что рассказать тут же бы проболтался...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А что у нас кубанцы будут делать? У нас работы тут нет.Саша очнись.....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Братеев

    может профицитный бюджет пустить на зарплаты учителям и медикам?



    профицит бюджета не следствие роста доходов, а следствие сокращения и, так называемого, секвестрования. А именно, увольнения людей что на бумаге выглядит как профицит, по факту, снижение экономической активности населения, и повышение социальной нагрузки.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    55 минут назад

    Как всё вовремя сделано)) Если бы остались... то точно не смогли бы вырваться с Амурки..)

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    48 минут назад

    Павел ФлудерскийА что у нас кубанцы будут делать? У нас работы тут нет.Саша очнись.....


    А на Кубани работы полно. На плантациях.

  • Rusantik

    Rusantik
    27 минут назад

    Сергей вокалист

    Как всё вовремя сделано)) Если бы остались... то точно не смогли бы вырваться с Амурки..)



    Прибедняешься) Ты бы смог при желании хоть в Африку хоть на Северный полюс переехать Авантюрист))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    12 минут назад

    Elza Pathfinder
    Павел ФлудерскийА что у нас кубанцы будут делать? У нас работы тут нет.Саша очнись.....


    А на Кубани работы полно. На плантациях.


    Ну начальником не возьмут, но работы хватает. Продавец в продовольственном магазине получает на руки 26-32 тыр. Это если работать, то вряд ли меньше 30 будете получать. На стуле сидеть - меньше платят. Кстати, на плантациях местные любят работать. Хотя, в последнее время наметилась тенденция к снижению числа вакансий и зарплат. Стабилизец наступаэ)).

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