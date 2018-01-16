Глава Приамурья отреагировал на сообщения об оттоке дальневосточников на Кубань

«Сегодня в федеральных СМИ прочитал, что "Кубань переполнена новыми жителями и просит остановить нашествие настырных сибиряков и надменных дальневосточников". Мол, в борьбе двух культур "наивные добрые кубанцы" проиграют. Ну, что сказать... да, мы такие: настырные, напористые и идем к своей цели – заселить и "одальневосточить" всю страну.

Это была шутка. А если серьезно, то у нас действительно "закаленный" характер, и никуда от этого не деться», – написал Александр Козлов.

Он спросил у пользователей, что они думают по этому поводу: «Мы такие, как о нас пишут?».

Глава области подчеркнул, что «каждый день шаг за шагом» делает все, что в его силах, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, «чтобы никто не уезжал отсюда, а только приезжали... например, кубанцы».

Пост Александра Козлова за короткое время набрал большое количество комментариев. «Удивило мнение южан о нас, как о надменных дальневосточниках... Вот уж во что не поверю. Напористость – да, а еще щедрость, надежность и чувство локтя. Надо их пригласить к нам, пусть убедятся в этом сами», – написал один из пользователей.

«Южанин дальневосточника никогда не поймет. В наших краях без упорства только трава растет...» – заметил другой.

Комментаторы отметили, что необходимо повышать уровень жизни дальневосточников, чтобы у тех не было желания покинуть макрорегион.