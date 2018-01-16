В Приамурье будут судить мужчину, который отравил троих по неосторожности

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В Сковородинском районе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении по неосторожности смерти трем людям – они отравились метиловым спиртом.

Обвиняемый – житель поселка Большой Невер 1966 года рождения, ранее судимый. Расследованием установлено, что 9 февраля 2017 года амурчанин передал жителям Сковородинского района бутылку, содержащую около двух литров непищевой жидкости на основе метилового спирта. При этом он осознавал возможное наступление общественно опасных последствий, сообщает прокуратура Амурской области.

11 февраля в Сковородинскую районную больницу доставили двоих мужчин 1973 и 1967 годов рождения, употреблявших эту жидкость. Они скончались, не приходя в сознание. В этот же день умерла девушка 1991 года рождения, также принимавшая участие в распитии смертельного напитка.

Как сообщало Амур.инфо, трое погибших – жители Сковородина. Все они жили в одном многоквартирном доме, но в разных квартирах, все не имели постоянной работы.

«Вообще, сначала их было пятеро. Всех нанял предприниматель, чтобы помочь навести порядок в помещении. И с ними рассчитались китайской водкой. Знаете, такие бутылки со змеей внутри? Они сначала эту водку выпили. Двое ушли домой. А оставшиеся потом где-то еще взяли какой-то разведенный спирт. И вот они умерли, – рассказывал тогда информагентству местный житель. – Нельзя сказать, что они вели асоциальный образ жизни. Так, один из погибших был опекуном, нормальная семья».

Виновнику случившегося грозит до 4 лет лишения свободы.