В Приамурье на трассе сгорел «Москвич» (видео)

16 января в Шимановском районе сгорел отечественный автомобиль «Москвич». Пожар охватил легковушку на трассе, при этом водитель, по всей видимости, покинул место происшествия.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило сегодня в 13:29. Горел «Москвич» на 847-м километре федеральной автодороги Хабаровск – Чита. До ближайшего пожарного поста было 35 километров, и, когда пожарные прибыли, машина уже сгорела. Хозяина автомобиля на месте не было.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg