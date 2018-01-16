Реабилитационный центр в амурском селе за 6 лет принял более 600 человек

Мастер спорта по боксу и чемпионка мира по кикбоксингу Галина Головченко – одна из резидентов реабилитационного центра. Пару лет назад она сменила боксерские перчатки на наркотики. Избавляться от зависимости 23-летняя спортсменка приехала из Крыма.

«Были в семье неурядицы, и я не справилась с нагрузкой. Много нервничала. И проигрыш один дал сбой, не было поддержки, и я нашла себя в наркотиках», – рассказывает Галина Головченко.

Почти за полгода в реабилитационном центре жизнь полностью изменилась, признается Галина. Таких, как она, и зависимых от алкоголя здесь 46 человек – из Благовещенска, Владивостока, Норильска, Сочи и других городов.

Отмечая 6-летие центра, резиденты пели песни, танцевали и рассказывали стихи.

Вернуться к нормальной жизни людям помогают совместный труд, лекции, физкультура, занятия арт-терапией. По статистике, которую ведут в самом центре, это удается 60 % выпускников. Некоторые из них каждый год приезжают поздравить реабилитационный центр с днем рождения. В этот раз праздничный концерт прошел в виде телевизионных программ. На нем присутствующих награждал «Элвис Пресли».

«Приезжаю сюда с огромным желанием, потому что считаю это место своим вторым роддомом. Здесь я заново родился, здесь мне объяснили, как правильно надо жить. По психологии объяснили, что со мной происходило. И все проблемы здесь, и тревоги уходят. Только хорошие воспоминания, как у меня жизнь здесь начиналась», – рассказывает бывший резидент центра из Хабаровска Максим Болдырев.

После годовой реабилитации Максим открыл подобный центр в Хабаровске. И теперь сам помогает людям избавиться от алко- и наркозависимости.

Из центра реабилитации в Ракитном за последний год выпустили около ста человек. Некоторые из них приехали на праздник вместе с родителями.

«Мой сын попал в центр в 2017 году в 27 лет. Я его сюда сама привезла. Он здесь пробыл до ноября и вышел на соцадаптацию. На сегодняшний день он устроился на работу, проживает в Благовещенске», – говорит мать бывшего резидента центра Елена из Белогорска.

С момента открытия в Ракитном прошли реабилитацию около шестисот человек. Первые резиденты появились 6 лет назад. Открыла клинику бывшая наркозависимая.

«Во-первых, работаем над профессионализмом своих консультантов. Я сам и Татьяна Юрьевна Корчагина – руководитель наш. По всей стране проходят курсы повышения квалификации, и мы их посещаем. Постоянно специализацию свою оттачиваем», – отмечает руководитель реабилитационной программы Олег Бурмистров.

Центр живет на деньги, которые платят за реабилитацию сами зависимые люди или их родственники. В месяц это несколько десятков тысяч рублей. В планах руководства – расширить территорию или найти новое помещение, чтобы как можно больше людей смогли одновременно получить необходимую помощь и попытаться вернуться к трезвой жизни.