В Бурее неправильный розжиг печи привел к поножовщине

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11 января в Бурейском районе суд вынес приговор местной 32-летней жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя: женщина ударила мужчину ножом. Конфликт возник из-за неправильного розжига печи.

Инцидент произошел 18 сентября 2017 года в поселке Бурея. Судом установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. У нее возникла ссора с сожителем из-за неправильного розжига печи. Амурчанка нанесла ему один удар в живот кухонным ножом, причинив тяжкий вред здоровью. После этого она выбросила нож, испугавшись содеянного, оказала пострадавшему помощь и вызвала скорую.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд с учетом всех обстоятельств приговорил нападавшую к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Реальное отбывание наказания было отсрочено до тех пор, пока ребенку виновной не исполнится 14 лет.