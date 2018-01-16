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16 января 2018, 19:37 3

В Бурее неправильный розжиг печи привел к поножовщине

В Бурее неправильный розжиг печи привел к поножовщине
Кадр: YouTube

11 января в Бурейском районе суд вынес приговор местной 32-летней жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя: женщина ударила мужчину ножом. Конфликт возник из-за неправильного розжига печи.

Инцидент произошел 18 сентября 2017 года в поселке Бурея. Судом установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. У нее возникла ссора с сожителем из-за неправильного розжига печи. Амурчанка нанесла ему один удар в живот кухонным ножом, причинив тяжкий вред здоровью. После этого она выбросила нож, испугавшись содеянного, оказала пострадавшему помощь и вызвала скорую.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд с учетом всех обстоятельств приговорил нападавшую к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Реальное отбывание наказания было отсрочено до тех пор, пока ребенку виновной не исполнится 14 лет.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Полиграф

    Полиграф
    6 часов назад

    Поэтому очень правильно уметь разжигать печь

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Женщине хотелось шампанского и внимания, а получился самогон и неправильный вывод дымовых газов.

  • елкин

    елкин
    5 часов назад

    Как правильно не написали

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