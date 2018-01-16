Роспотребнадзор сообщил, где в Приамурье безопасно окунаться на Крещение
19 января в России отмечается Крещение Господне. Амурчане, как и жители других регионов страны, будут окунаться в ледяную воду. Управление Роспотребнадзора по Амурской области провело исследование воды из купелей, назвав места, где она соответствует гигиеническим нормам.
В списке следующие купели:
– Благовещенск, на реке Зее;
– Благовещенск, на реке Амур;
– село Константиновка, на реке Амур;
– поселок Бурея, ключ, река Бурея, в районе улицы Партизанской;
– Райчихинск, на озере Ремзаводское в районе улицы Литейной;
– поселок Прогресс, дамба «Плотина»;
– Тында, на реке Тында;
– Сковородино, «Плотина»;
– Зея, на реке Зее в районе переулка Угольного;
– Шимановский район, Петрушинское водохранилище.
В купели на реке Зее (напротив прихода Святителя Николая) в селе Овсянка Зейского района качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.
Вода из источников, откуда ее планируют брать для освящения и раздачи населению, соответствует гигиеническим нормативам в следующих местах:
– скважина поселка Магдагачи, улица Торговая, 6;
– скважина поселка Ушумун, переулок Школьный;
– кран в церкви «Приход Рождества Христова», поселок Прогресс, улица Заводская, 35;
– скважина Свободного;
– скважина Шимановского;
– скважина села Ивановка Ивановского района, в районе пересечения улиц Торговая – Ленина;
– село Тамбовка, скважина № 2997;
– колодец на территории прихода «Православный приход храма в честь Святителя Николая», Зея, переулок Жуковского, 2;
– колодец территории прихода «Православный приход храма в честь Святителя Николая, архиепископа Японского», село Овсянка Зейского района;
– колодец территории прихода «в честь Святого Александра Невского», село Игнатьево Благовещенского района;
– колодец на территории церковного прихода, Белогорск, улица Садовая;
– колодец на территории «храма иконы Пресвятой Богородицы», Белогорск, улица Политехническая, 15.
Что касается родников, то вода соответствует гигиеническим нормативам в следующих местах:
– Благовещенск, родник в селе Белогорье, переулок Ключевской;
– Благовещенск, родник в селе Белогорье комплекса «Животворящий источник»;
– Благовещенск, каптажный родник № 1, 13-й километр трассы Аэропорт;
– Благовещенск, родник в поселке Радиоцентр;
– Благовещенский район, родник в селе Новинка;
– Благовещенск, родник в поселке Белогорье, на выезде из поселка в направлении поселка Моховая Падь (старая дорога);
– Благовещенск, родник в селе Белогорье, улица Подгорная;
– Благовещенск, родник в поселке Мухинка.
В ведомстве напоминают, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питья.
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