Роспотребнадзор сообщил, где в Приамурье безопасно окунаться на Крещение

19 января в России отмечается Крещение Господне. Амурчане, как и жители других регионов страны, будут окунаться в ледяную воду. Управление Роспотребнадзора по Амурской области провело исследование воды из купелей, назвав места, где она соответствует гигиеническим нормам.

В списке следующие купели:

– Благовещенск, на реке Зее;

– Благовещенск, на реке Амур;

– село Константиновка, на реке Амур;

– поселок Бурея, ключ, река Бурея, в районе улицы Партизанской;

– Райчихинск, на озере Ремзаводское в районе улицы Литейной;

– поселок Прогресс, дамба «Плотина»;

– Тында, на реке Тында;

– Сковородино, «Плотина»;

– Зея, на реке Зее в районе переулка Угольного;

– Шимановский район, Петрушинское водохранилище.

В купели на реке Зее (напротив прихода Святителя Николая) в селе Овсянка Зейского района качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Вода из источников, откуда ее планируют брать для освящения и раздачи населению, соответствует гигиеническим нормативам в следующих местах:

– скважина поселка Магдагачи, улица Торговая, 6;

– скважина поселка Ушумун, переулок Школьный;

– кран в церкви «Приход Рождества Христова», поселок Прогресс, улица Заводская, 35;

– скважина Свободного;

– скважина Шимановского;

– скважина села Ивановка Ивановского района, в районе пересечения улиц Торговая – Ленина;

– село Тамбовка, скважина № 2997;

– колодец на территории прихода «Православный приход храма в честь Святителя Николая», Зея, переулок Жуковского, 2;

– колодец территории прихода «Православный приход храма в честь Святителя Николая, архиепископа Японского», село Овсянка Зейского района;

– колодец территории прихода «в честь Святого Александра Невского», село Игнатьево Благовещенского района;

– колодец на территории церковного прихода, Белогорск, улица Садовая;

– колодец на территории «храма иконы Пресвятой Богородицы», Белогорск, улица Политехническая, 15.

Что касается родников, то вода соответствует гигиеническим нормативам в следующих местах:

– Благовещенск, родник в селе Белогорье, переулок Ключевской;

– Благовещенск, родник в селе Белогорье комплекса «Животворящий источник»;

– Благовещенск, каптажный родник № 1, 13-й километр трассы Аэропорт;

– Благовещенск, родник в поселке Радиоцентр;

– Благовещенский район, родник в селе Новинка;

– Благовещенск, родник в поселке Белогорье, на выезде из поселка в направлении поселка Моховая Падь (старая дорога);

– Благовещенск, родник в селе Белогорье, улица Подгорная;

– Благовещенск, родник в поселке Мухинка.

В ведомстве напоминают, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питья.