Благовещенцам для голосования на выборах президента в других городах нужно подать заявление

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Жителям Благовещенска, которые решили голосовать на предстоящих выборах президента РФ в других городах, необходимо подать заявление в определенные сроки. Для этого разработано несколько способов.

С 31 января по 12 марта заявление можно подать через многофункциональный центр «Мои документы», в территориальной избирательной комиссии, а также в электронном виде через интернет-портал «Государственные услуги» (gosuslugi.ru).

С 25 февраля по 12 марта для подачи заявления можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию.

Наконец, с 13 марта по 17 марта до 14:00 заявление примут только в участковой избирательной комиссии, в списки которой гражданин включен как избиратель, то есть по месту регистрации.

Для удобства избирателей планируется открыть четыре дополнительных пункта приема заявлений, которые также будут работать с 31 января по 12 марта:

– школа № 24, УИК № 399, село Белогорье;

– школа № 23, УИК № 396, поселок Моховая Падь;

– школа № 16, центр дополнительного образования, УИК № 380;

– муниципальная библиотека «Дом семьи», УИК № 369.

Такое заявление можно подать только один раз через любой пункт приема, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив паспорт, получаете избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Благовещенска Сергей Чапаев.

Вопросы от избирателей принимаются через информационно-справочный центр по телефону 8-800-707-20-18 (звонок бесплатный) или по горячей линии территориальной избирательной комиссии Благовещенска – 99-17-89, с 09:00 до 18:00.