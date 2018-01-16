За долевым строительством собираются ввести государственный контроль

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В Госдуме разработали законопроект, направленный на организацию и осуществление государственного надзора в области долевого строительства. Документ также вводит ответственность владельцев-застройщиков, говорится на сайте «Единой России».

Закон, в частности, предусматривает усиление защиты прав дольщиков посредством введения механизма солидарной ответственности владельцев (бенефициаров) застройщика за причиненный людям ущерб. Одновременно усиливаются контрольные функции банковского сопровождения деятельности застройщика, для исключения нецелевого характера платежей.

Кроме того, законопроект направлен на организацию и проведение госконтроля в области долевого строительства, обязательные требования для которого будут установлены федеральным правительством. Однако функции по контролю должны осуществлять исключительно региональные контролирующие строительные органы.

«С целью более совершенного взаимодействия и координации федеральных органов исполнительной власти, контролирующих органов, органов регистрации прав, фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, застройщиков, а также банков, оказывающих сопровождение их деятельности, с 1 января 2018 года введена в работу Единая информационная система жилищного строительства.

Она является дополнительным инструментом контроля и обобщает информацию по всем его направлениям в сфере долевого строительства. Рассматриваемый законопроект усиливает ее роль, определяет порядок взаимодействия участников сферы долевого строительства», – рассказал Николай Николаев, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Также законопроект устанавливает запрет на использование таких способов привлечения средств для строительства многоквартирных домов, как выпуск жилищных сертификатов и участие дольщиков в жилищно-строительных кооперативах. Исключение составляют те кооперативы, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных из муниципальной или государственной собственности.

Кроме того, подготовлены изменения в Кодекс об административных правонарушениях: усиливается ответственность за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

«Этот документ предусматривает установление административной ответственности и вводит систему штрафов за необоснованное принятие должностным лицом контролирующего органа решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям, а также за нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства», – подытожил Николаев.

Оба документа в нижней палате парламента должны рассмотреть 24 января.