Мужская половина благовещенского плейбэк-театра показала «Сильные истории»

Благовещенский плейбэк-театр показал зрителям новую постановку – «Сильные истории». На сцену вышли только мужчины. Это некий эксперимент театральной труппы. У сидящих в зале происходящее на сцене вызывало то смех, то слезы.

«Это дает новое понимание своей истории, совершенно другой подход. Он помогает переоценить ситуацию. Некоторые находят в этом утешение, успокоение или даже забаву. Имеет место такой театр и в Японии, и в других странах развивается активно. Меня сюда привела жена», – поделился зритель спектакля «Сильные истории» Михаил Мезенцев.

Весь спектакль актеры выслушивали истории зрителей, а потом оживляли их рассказы на сцене. Играть пришлось переживания, ситуации, которыми наполнена повседневность. К примеру, реакцию на чужой успех, признание собственных ошибок. Люди рассказывали, как обрели помощь в незнакомом городе или пережили утрату близких. Получилось что-то вроде исповеди с логическим началом и завершением.

«На таком представлении я первый раз. Как в зеркало смотришь, и видишь себя совсем с другой стороны», – сказала зрительница Екатерина Юсупова.

«У нас появилась тема – насколько важно помогать. Она спонтанно возникла. Это было интересно – как мне помогли, как я помог, как это круто. А потом пришли к такому интересному всеобъемлющему завершению, что мы здесь благодаря предкам. Так все сложилось, довольно внезапно», – рассказала ведущая спектакля «Сильные истории» Екатерина Костенко.

«Сильными историями» плейбэк-театр открыл театральный сезон. Коллектив существует в Благовещенске с января прошлого года. В театре 18 человек – врачи, предприниматели, студент, риелтор и другие, профессиональных актеров среди них нет.

Следующее представление артисты покажут 27 января. Пока известна только тема – студенчество. Все остальное, как и всегда в этом театре, будет импровизацией.