В Благовещенске перемерзли некоторые водозаборные колонки

Благовещенцы жалуются на водозаборные колонки. В некоторых из них невозможно набрать воду, потому что она замерзла, а к другим горожане с трудом могут подобраться из-за наледи вокруг.

С такой проблемой столкнулись и жители частного сектора в районе улиц Октябрьской – Пионерской. Людям приходится привозить воду из колонки, что находится в квартале от их домов.

«Проблема в том, что и залезать скользко, да и сам бидон под гусак не подходит. Бидон полный не наливается, приходится забирать его и с недолитым ехать домой. В декабре ещё числа 20 звонили. У них то номер занят, то ещё что-то. Это первая зима такая, что они ни разу её не очистили», – высказался житель Благовещенска Алексей Ивченко.

В «Амурводоканале» тем временем сообщили, что специальная бригада работает ежедневно. Слесари выезжают на места и с помощью горячей воды отогревают колонки, а наледь вокруг сдалбливают.

Всего в Благовещенске 150 колонок. Чтобы специалисты выехали на место, горожане должны оставить заявку диспетчеру «Амурводоканала».