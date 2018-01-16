Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
16 января 2018, 17:18 2

В Благовещенске перемерзли некоторые водозаборные колонки

В Благовещенске перемерзли некоторые водозаборные колонки

Благовещенцы жалуются на водозаборные колонки. В некоторых из них невозможно набрать воду, потому что она замерзла, а к другим горожане с трудом могут подобраться из-за наледи вокруг.

С такой проблемой столкнулись и жители частного сектора в районе улиц Октябрьской – Пионерской. Людям приходится привозить воду из колонки, что находится в квартале от их домов.

«Проблема в том, что и залезать скользко, да и сам бидон под гусак не подходит. Бидон полный не наливается, приходится забирать его и с недолитым ехать домой. В декабре ещё числа 20 звонили. У них то номер занят, то ещё что-то. Это первая зима такая, что они ни разу её не очистили», – высказался житель Благовещенска Алексей Ивченко.

В «Амурводоканале» тем временем сообщили, что специальная бригада работает ежедневно. Слесари выезжают на места и с помощью горячей воды отогревают колонки, а наледь вокруг сдалбливают.

Всего в Благовещенске 150 колонок. Чтобы специалисты выехали на место, горожане должны оставить заявку диспетчеру «Амурводоканала».

Просмотров всего: 519

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    5 часов назад

    А может они всё-же водоразборные?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    всё для людей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Белогорск преодолел экватор отопительного сезона

вчера, 12:29
Общество 38

Благовещенцы намерены судиться с «управляйкой» из-за затопленной квартиры
Общество

В Приамурье больше всех в ДФО чистых источников воды
Общество 26

На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей