Благовещенск посетят супруги-путешественники, побывавшие в 33 странах мира

25 января в Благовещенск приедет семейная пара Джон и Ева Махони. Это путешественники, побывавшие в 33 странах мира, среди которых Судан, Эфиопия, Ангола, Перу, Гондурас и другие.

Информация о визите Джона и Евы в столицу Приамурья появилась в социальных сетях. Супруги записали видеообращение, в котором рассказали о деталях предстоящей поездки по России.

Она начнется 20 января с Владивостока. Затем Джон и Ева прибудут в Хабаровск, а после – в Благовещенск. Здесь они хотят пробыть с 25 по 26 января. Встреча с жителями областного центра, как в других городах, не планируется.

В дальнейшем путешественники отправятся в Читу, далее – в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород. Точку в поездке по России планируют поставить в Москве, куда супруги приедут 3 марта. Всего в списке 17 городов.

«Мы получили море сообщений из разных-разных городов, но это, по большому счету, те города, откуда нам писало больше всего людей», – объясняет географию поездки по России Джон Махони.