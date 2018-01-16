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16 января 2018, 17:03 10

Благовещенск посетят супруги-путешественники, побывавшие в 33 странах мира

Благовещенск посетят супруги-путешественники, побывавшие в 33 странах мира

25 января в Благовещенск приедет семейная пара Джон и Ева Махони. Это путешественники, побывавшие в 33 странах мира, среди которых Судан, Эфиопия, Ангола, Перу, Гондурас и другие.

Информация о визите Джона и Евы в столицу Приамурья появилась в социальных сетях. Супруги записали видеообращение, в котором рассказали о деталях предстоящей поездки по России.

Она начнется 20 января с Владивостока. Затем Джон и Ева прибудут в Хабаровск, а после – в Благовещенск. Здесь они хотят пробыть с 25 по 26 января. Встреча с жителями областного центра, как в других городах, не планируется.

В дальнейшем путешественники отправятся в Читу, далее – в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород. Точку в поездке по России планируют поставить в Москве, куда супруги приедут 3 марта. Всего в списке 17 городов.

«Мы получили море сообщений из разных-разных городов, но это, по большому счету, те города, откуда нам писало больше всего людей», – объясняет географию поездки по России Джон Махони.

Просмотров всего: 702

#визиты

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • ИванЛи

    ИванЛи
    6 часов назад

    Москва – родной город Евы: там она родилась и выросла. Там же живут её друзья и близкие. Джон тоже успел привыкнуть к российской столице – жил и работал там несколько лет. И за это время, кстати, отлично выучил русский язык.

    Ребята познакомились, полюбили друг друга и поженились в конце прошлого года в Канаде. Потом переехали в Москву. А месяц назад решили оставить дом и работу ради возможности объехать весь мир. Позади десятки российских городов – Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    ИванЛиМосква – родной город Евы: там она родилась и выросла. Там же живут её друзья и близкие. Джон тоже успел привыкнуть к российской столице – жил и работал там несколько лет. И за это время, кстати, отлично выучил русский язык.

    Ребята познакомились, полюбили друг друга и поженились в конце прошлого года в Канаде. Потом переехали в Москву. А месяц назад решили оставить дом и работу ради возможности объехать весь мир. Позади десятки российских городов – Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ...


    Денег дохрена, почему бы и не поездить.

  • Джоник

    Джоник
    5 часов назад

    Может кто знает в чем смысл происходящего и для чего надо идти на встречу с ними да еще со всеми родственниками?

  • ИванЛи

    ИванЛи
    3 часа назад

    Они в видео обращении говорят, что впервые еду в Россию. Волнуются. На встрече с ними можно фото сделать за деньги. Про них много в интернете написано. Они ни копейки не тратят. Люди помогают. Мошенники...

  • ИванЛи

    ИванЛи
    3 часа назад

    Живут за чужой счёт.

  • full

    full
    3 часа назад

    ИванЛи

    Они в видео обращении говорят, что впервые еду в Россию. Волнуются. На встрече с ними можно фото сделать за деньги. Про них много в интернете написано. Они ни копейки не тратят. Люди помогают. Мошенники...



    Как попы?

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    3 часа назад

    "среди которых Судан, Эфиопия, Ангола, Перу, Гондурас и другие."

    Список стран, где небезопасно для туристов. Для маргиналов - само то. Поэтому и в Рашу приехали.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    По прибытию в Благовещенск, дядьке подарить станок бритвенный.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    Как в такую волосню можно целовать?

  • mp2mp

    mp2mp
    31 минута назад

    Девушка приятная и симпатичная. Больше положительного ничего не наблюдаю.

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