Амурских косуль и изюбрей кормят роллами

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Косули и изюбри в амурских заказниках питаются роллами из соленого сена. Такие деликатесы для животных готовят охотоведы и егеря Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ. Для приготовления нужно замочить сено в соленой воде, а затем скрутить в рулетики.

Кабаны к таким изыскам равнодушны, зато они с удовольствием едят кукурузу и тыкву, отмечают в Дирекции. Всего с начала зимы амурские кабаны и косули съели более 260 тонн зерноотходов.

«Разумеется, каждый охотовед прекрасно знает, кто обитает на территории закрепленного за ним заказника, и что эти звери и птицы предпочитают на ужин. Пожелания и вкусовые пристрастия обязательно учитываются, хотя логика животных не всегда понятна. Например, фазаны очень любят кукурузу, но при этом плохо едят пшеницу. Зато соя универсальна – ей рады абсолютно все», – рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира Приамурья Михаил Лесик.

Между тем с начала холодного периода животные в амурских заказниках успели съесть 260,4 тонны зерноотходов, более 16 тонн овощей и корнеплодов (в основном тыквы и картошки) и 16,8 тонны соли. Сено и веточный корм в заказниках пока экономят. Так, из 1 160 заготовленных для копытных веников, скормить успели 300, а из 17,7 тонны сена съедено чуть более 2,5 тонны.

«Пока снежный покров на территории области невысокий, животным и птицам еще доступны специально засеянные для них подкормочные поля. В этом году заняли более 141 гектара площади. Охотоведы сеяли в основном сою, кукурузу и овес, – пояснил замначальника Дирекции по охране животного мира и ООПТ Андрей Тарасов. – Подкормочные поля, а также помощь амурских фермеров и сельхозпредприятий, которые помогают с зерноотходами, позволяют нам экономить корма, которые легко хранить, на более снежный и голодный период зимы».

Специалисты отмечают, что благодаря зимней подкормке зверям и птицам удается без потерь пережить период зимней бескормицы. Сытная и доступная еда повышает их сопротивляемость к различным заболеваниям и снимает необходимость к бесконтрольной миграции, что позволяет животным спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях.

По вопросам оказания помощи дирекции можно обратиться по электронной почте ooptamur@mail.ru или по телефону: 201-416.