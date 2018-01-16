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16 января 2018, 16:18 2

Амурский бизнес-омбудсмен положительно оценивает проверки в китайских торговых центрах

Амурский бизнес-омбудсмен положительно оценивает проверки в китайских торговых центрах

В Благовещенске в конце 2017 года в китайском торговом центре были изъяты немаркированные шубы на 9 миллионов рублей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приамурья Оксана Степанова расценивает эту деятельность положительно, поскольку, по ее словам, ранее проверки проводились избирательно – у амурских торговцев.

«Для некоторых предпринимателей закон существует, а для некоторых нет. Почему-то раньше китайский торговый центр не проверяли, а амурских предпринимателей – регулярно. И на рынке, и в специализированных магазинах», – рассказала Оксана Викторовна.

В прошлом году, по ее словам, к ней дважды обращались местные бизнесмены, к которым приходили с проверками и изымали меховые изделия.

«Мне рассказали следующее: приходили с проверками, проводили изъятия. Это делалось с нарушениями – сейчас дело находится в прокуратуре. Прокуратура нашла нарушения процессуального характера. Изъятые шубы им до сих пор не вернули», – рассказала бизнес-омбудсмен.

В новом законе о маркировке меховых изделий, говорит Оксана Степанова, имеется пробел: не установлено, как ставить на учет старые остатки, поступившие в продажу до принятия новых норм.

«Здесь вариант только такой: покупать чипы, устанавливать на меховые изделия и продавать. Но чипы стоят очень дорого. Это сложная процедура. На каждую шубу приходится дополнительно потратить около пяти тысяч рублей, – рассказала омбудсмен. – Однако уже сезон прошел, а амурские предприниматели не могут продавать изъятые у них шубы. В то же время китайские торговцы продают нечипированные шубы».

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#происшествия #торговля #экономика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    По ходу она с Единой России! Они ручки все так ложат. Смешно.)

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Но она их скрестила. Это плохой знак. Беседа не пошла.

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