Днем до минус 31 градуса: прогноз погоды в Приамурье на 17 января

Фото: GoodFon

В Амурской области 17 января установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет снег. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 30…39 градусов. Днем термометры покажут 16…21 градус ниже нуля, местами – минус 26…31.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, ночью преимущественно будет без осадков, днём пройдет слабый снег. Юго-восточный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, днём ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура ночью составит 26…28 градусов мороза, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL