Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
16 января 2018, 15:56 0

Жителя Зейского района задержали по подозрению в поджогах

В Амурской области полицейские задержали подозреваемого в двух поджогах. Мужчина 1978 года рождения умышленно поджег чужое имущество в поселке Береговой, принадлежащее двум разным людям. В результате были повреждены автомобиль и баня.

Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что пошел на преступление из-за личной неприязни к потерпевшим. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 386

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тындинском районе с рельсов сошли вагоны с углем
Происшествия 1

В Приамурье будут судить мужчину, который отравил троих по неосторожности

Происшествия 1

В Екатеринославке загорелась пристройка к шашлычной
Происшествия

В Приамурье на трассе сгорел «Москвич» (видео)