Жителя Зейского района задержали по подозрению в поджогах

В Амурской области полицейские задержали подозреваемого в двух поджогах. Мужчина 1978 года рождения умышленно поджег чужое имущество в поселке Береговой, принадлежащее двум разным людям. В результате были повреждены автомобиль и баня.

Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что пошел на преступление из-за личной неприязни к потерпевшим. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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Екатерина PL