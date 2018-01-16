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16 января 2018, 15:53 13

Уроженка Приамурья пришла на «Дом-2», но ненадолго

Уроженка Приамурья пришла на «Дом-2», но ненадолго

В реалити-шоу «Дом-2», которое идет на телеканале ТНТ, приняла участие уроженка Амурской области, а ныне жительница Бурятии Виктория Яковлева. 21-летняя девушка не смогла задержаться на проекте, пишет издание «МК в Бурятии».

В вечернем эфире от 15 января 2018 года она рассказала, что прилетела строить любовь с 25-летним Саймоном Марданшиным, который состоит в паре с Марго Овсянниковой. «Ради тебя я заложила все вещи», – призналась Виктория. Она также рассказала, с какими невзгодами столкнулась в Москве, прежде чем попала в «Дом-2» к своему любимому.

«В Москве у меня нет совсем никого. Впервые в жизни был Новый год в одиночестве. Люди, у которых я жила, выгнали меня с чемоданами. Меня домогались посторонние, хотели отобрать вещи. Но хорошие люди приняли к себе. Я переночевала у них и вот сейчас здесь. Надеюсь, у нас с тобой все получится», – сказала, обращаясь к Саймону Марданшину, Виктория Яковлева.

Девушка рассказала, что работала на заводе – делала колесные пары. Охарактеризовала себя как доброго и искреннего человека, мечтающего о семье, о любящем и понимающем мужчине, который стал бы для нее каменной стеной. «Хочу добиться всего, чтобы мама, которая растила меня и давала мне все, наконец отдохнула», – сказала Виктория со слезами на глазах.

Саймон не оценил такую жертвенность, заявив: «Я человек и гадкий, и мерзкий, могу разочаровать». Подавляющее большинство участников поддержало его. После дискуссии и голосования улан-удэнка покинула проект.

«Дорогие друзья, обязательно всем отвечу. Для меня сегодня был тяжелый вечер, были слезы, эмоции, спасибо всем за поддержку. Честно, не ожидала, что меня поддержат и поймут», – написала Виктория на своей странице в «ВКонтакте».

Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля в Благовещенск с концертом приедет бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова. Выступление запланировано в ОКЦ. Цена билетов на него составляет от 2 500 до 5 000 рублей.

Видео: dom2.ru

Просмотров всего: 3093

#ТВ

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    10 часов назад

    Тупая корюшка....

  • ВП

    ВП
    9 часов назад

  • сибирячка

    сибирячка
    9 часов назад

    хосспади

    его еще не закрыли?

  • 123654

    123654
    9 часов назад

    Это важнейшая новость в Амурской области? Больше не чего главной новостью поставить? ( остановите землю, я сойду!) Очередная ТК пришла в этот дурдом и что?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    9 часов назад

    ей 21? выглядит на фото как 40 тётка

  • Alex2304

    Alex2304
    9 часов назад

    Во событие то-тупая курица на тупом проекте

  • Nexus

    Nexus
    9 часов назад

    я тоже думал, что ей 38-40 лет

  • Пыжыков

    Пыжыков
    8 часов назад

    Альберт Клубника

    ей 21? выглядит на фото как 40 тётка



    Ну так ведь на заводе работала, колесные пары делала, а не в офисе сидела

  • мыжго

    мыжго
    8 часов назад

    Кто-то из корреспондентов бумагомарак амур.инфо явно тщательно следит за событиями в этом вертепе.

  • олег1975

    олег1975
    7 часов назад

    Саймон не оценил такую жертвенность, заявив: «Я человек и гадкий, и мерзкий, могу разочаровать». Подавляющее большинство участников поддержало его.

    А люди трезво себя оценивают. Я думал там всё запущено, оказывается они просто "дурака и дуру включают".

  • Uran239

    Uran239
    3 часа назад

    Ну вот и на Дурдом-2 заглянули и ещё радость- нас навестит безголосая, но полуголая рулира дурдома Бузова. Цена билетов на низко пробный стриптиз явно завышена.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Вот вы "хихикаете" А когда приедет Бузова петь под фонограмму. Будет аншлаг. И на этом ресурсе восторженная статья о ее "творчестве". А в простых вопросах будут обсуждать маленькие сиськи ейные. Пробъем дно?

  • Класть

    Класть
    1 час назад

    В паноптикуме уродов пополнение, а в инкубаторе от сего радость. Нет, ну кому что) Событие, ёпта))))

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