Уроженка Приамурья пришла на «Дом-2», но ненадолго

В вечернем эфире от 15 января 2018 года она рассказала, что прилетела строить любовь с 25-летним Саймоном Марданшиным, который состоит в паре с Марго Овсянниковой. «Ради тебя я заложила все вещи», – призналась Виктория. Она также рассказала, с какими невзгодами столкнулась в Москве, прежде чем попала в «Дом-2» к своему любимому.

«В Москве у меня нет совсем никого. Впервые в жизни был Новый год в одиночестве. Люди, у которых я жила, выгнали меня с чемоданами. Меня домогались посторонние, хотели отобрать вещи. Но хорошие люди приняли к себе. Я переночевала у них и вот сейчас здесь. Надеюсь, у нас с тобой все получится», – сказала, обращаясь к Саймону Марданшину, Виктория Яковлева.

Девушка рассказала, что работала на заводе – делала колесные пары. Охарактеризовала себя как доброго и искреннего человека, мечтающего о семье, о любящем и понимающем мужчине, который стал бы для нее каменной стеной. «Хочу добиться всего, чтобы мама, которая растила меня и давала мне все, наконец отдохнула», – сказала Виктория со слезами на глазах.

Саймон не оценил такую жертвенность, заявив: «Я человек и гадкий, и мерзкий, могу разочаровать». Подавляющее большинство участников поддержало его. После дискуссии и голосования улан-удэнка покинула проект.

«Дорогие друзья, обязательно всем отвечу. Для меня сегодня был тяжелый вечер, были слезы, эмоции, спасибо всем за поддержку. Честно, не ожидала, что меня поддержат и поймут», – написала Виктория на своей странице в «ВКонтакте».

Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля в Благовещенск с концертом приедет бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова. Выступление запланировано в ОКЦ. Цена билетов на него составляет от 2 500 до 5 000 рублей.

Видео: dom2.ru