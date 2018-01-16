Права китайских граждан в Приамурье будет защищать международный правовой центр

В Благовещенске торжественно открылся международный правовой центр. Это совместный проект правительства Хэйхэ и благовещенской юридической компании. Организаторы считают, что центр поспособствует вливанию китайских инвестиций в экономику Приамурья.

Для создания правового центра международное соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Хэйхэ и юридической компанией Благовещенска. В штате центра есть профессиональные юристы и адвокаты, а также переводчик. О финансировании его деятельности со стороны правительства приграничного города речь не идет, так как этот проект коммерческий.

Однако китайская сторона будет советовать своим гражданам, в частности бизнесменам, куда обращаться в случае необходимости юридической помощи. По словам инициатора проекта Евгения Орлова, в управлении юстиции города Хэйхэ есть отдел, который занимается консультированием по возможности получения юридической помощи на территории России.

Начальник управления юстиции соседнего города присутствовал на церемонии открытия центра. С китайской стороны были заявлены партийные начальники, глава нотариата провинции Хэйлунцзян.

«Мы сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, являемся приграничным городом. И на протяжении практически 30-летней истории взаимного сотрудничества имеем некий правовой вакуум по защите интересов российско-китайского бизнеса как на нашей стороне, так и в Китайской Народной Республике. И в целях оптимизации защиты правового интереса граждан КНР на территории РФ, те которые ведут бизнес и имеют определенную деятельность, было создано данное общество с ограниченной ответственностью. Рассчитано оно в первую очередь для поддержки малых и средних предприятий, которые занимаются экономической деятельностью в Благовещенске и в близлежащих городах. Есть штат адвокатов, которые занимаются предоставлением профессиональной юридической помощи по защите интересов граждан КНР, которые привлекаются к уголовной ответственности, есть штат специалистов и юристов, которые занимаются ведением гражданских административных дел и так далее», – рассказал Евгений Орлов, руководитель юридической фирмы и автор проекта.

По словам Евгения Орлова, создание международного правового центра поможет привлечь дополнительные китайские инвестиции в экономику Амурской области, так как китайские бизнесмены будут уверены в том, что их права и финансы будут защищены.

На сегодняшний день, как утверждает автор проекта, нередки случаи, когда китайские граждане попадались нечистым на руку юристам. Те брали с жителей Поднебесной деньги, но фактически помощь не оказывали. С открытием центра таких проблем возникать больше не должно, считает Евгений.

Подобный центр планируют создать и в Поднебесной – в Харбине, Шеньяне или одновременно в обоих городах. Выбор городов объясняют тем, что именно в глубине Китая, а не на севере аккумулируется основная часть инвестиций бизнесменов из России.