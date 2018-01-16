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16 января 2018, 15:15 94

Андрей Конюшок: отток населения из ДФО – процесс объективный и неизбежный

Андрей Конюшок: отток населения из ДФО – процесс объективный и неизбежный

Благовещенский бизнес-консультант Андрей Конюшок прокомментировал информацию об оттоке населения с Дальнего Востока. По его мнению, это неизбежный процесс, но при этом не катастрофический. Аналитик считает, что Приамурью и не нужно большое количество жителей. Оптимальная численность для региона – порядка 700 тысяч человек (сейчас почти на 100 тысяч больше).

«Люди из сёл переезжают в города, из холодных краев – в теплые. Это происходит постоянно. Мы же почему-то этот дисбаланс воспринимаем, как катастрофу. На самом деле нужно помнить, как появилось население на Дальнем Востоке и в Сибири. В 19 веке сюда переселяли селами из центральной России. Люди ехали на телегах, ехали, как на каторгу, в поисках, может быть, лучшей жизни, но мы знаем, что эта дорога была очень тяжелой и часто невозвратной. Второй поток был связан с переселением людей во время войн, дальше были комсомольские стройки великие. Поэтому то, что сейчас происходят обратные потоки, в общем-то, это нормально для человеческой сущности, для человека, который получил возможность жить лучше, чем он жил ранее. Нас сейчас не обязывают жить там, где нам не хочется», – отметил Андрей Конюшок.

Аналитик также удивился тому, почему жители Краснодара возмущены таким количеством «понаехавших». По мнению, Андрея Алексеевича, нужно не закрывать границы для приезжих, а развивать инфраструктуру и давать возможность городу расти. Ведь переезжать в теплые регионы россияне не перестанут. Климатические условия – зачастую основной фактор переезда дальневосточников на юг страны.

Специалист также отметил, что Дальнему Востоку, в частности Амурской области, и не нужна большая численность населения.

«В амурских городах у нас живет не более 300 тысяч человек, плюс еще 300 тысяч человек, которые имеют свои дома и наделы, занимаются сельским хозяйством и переезжать не собираются. Все вместе – это 600 тысяч. Как специалист по минеральным ресурсам могу сказать, что 100 тысяч человек нам с головой хватит на освоение наших природных ресурсов. То есть, если все эти цифры сложить, то фактически наша пищевая цепочка будет успешно функционировать при населении в 700 тысяч человек. Поэтому нам лишние люди и не нужны», – сказал аналитик.

По мнению Андрея Конюшка, для улучшения жизни населения Амурской области не нужен прирост жителей. Жизнь будет улучшаться за счет прихода в регион высокотехнологических производств, которые предложат амурчанам высокопроизводительные рабочие места.

«Эти производства потребуют от нас дополнительных знаний, и за это нам будут платить больше денег. Поэтому те, кто захотят здесь остаться, смогут создать себе комфортные условия для жизни. И для этого не нужно иметь миллион человек. А те, кто не захочет осваивать новые профессии, поедут искать более легкие хлеба. Ну, а стареющее население, оно всегда стремится к теплу. Зачем пенсионеру жить здесь и не выходить из квартиры четыре месяца, пока за окном холода? Подводя итог вышесказанному, отмечу, что снижение населения на Дальнем Востоке – это неизбежность, но она не является критической для региона, потому что сюда вместе с этим приходит высокое производство», – добавил Андрей Конюшок.

Просмотров всего: 3997

#жизнь

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Комментарии
Показать все (94) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    10 часов назад

    Нам в России люди не нужны, на обслуживание железной дороги пару миллионов, нефть, газ, чиновники пятнадцать лямов для России это норма.

  • Bender

    Bender
    10 часов назад

    Амур.инфо, что за дно вы печатаете??

  • Прсто-филя

    Прсто-филя
    10 часов назад

    1. ...были комосмольские стройки великие.

    2. ...всегда стремится с теплу.

  • vadis

    vadis
    10 часов назад

    ...потому что сюда вместе с этим приходит высокое производство». Из-за речки?

  • полазник

    полазник
    10 часов назад

    ...ну почему же сразу дно...население Аляски - 700 000 человек. Анкоридж - около 300 000. и ничо - живут.

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Подводя итог вышесказанному, отмечу, что снижение населения на Дальнем Востоке – это неизбежность, но она не является критической для региона, потому что сюда вместе с этим приходит высокое производство», – добавил Андрей Конюшок.

    Гыг. Ломы из высокотехнологичной стали и кувалды с пластмассовыми ручками?

  • полазник

    полазник
    10 часов назад

    кстати - территория Аляски больше территории АО в четыре раза...

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    10 часов назад

    С головой бы конфликты этому Аналитегу урегулировать.

    Ну придут высокотехнологичные производства - и ЧО? Ты чтоли аналитег будешь на них работать?

    Не - не будешь? А кто будет?

    А никтоне будет - все кто хотя бы начинал в современных технологиях шурупить уже свалили в места. где могут нормально дальше развиваться в таких направлениях и работают там же.

    Так что, Аналитег? Обратно их потащишь? Ну удачи!

    Кто отсюда уехал - обратно уже не вернутся ни за какие коврижки.

    высокотехнологичные производства - как аналитеги сказанут. так уже и над росстатом улыбаться не хочется

  • полазник

    полазник
    10 часов назад

    ...такие как Артюхина в Области тоже нужны. не всем же быть высококвалифицированными спецами - нужны и дворники,прачки...ассенизаторы,в конце концов...)))

  • Алекsey.Ko

    Алекsey.Ko
    10 часов назад

    Нам будут давать больше денег...комфортные условия...высокотехнологичные места...новые профессии... Слишком оптимистично что быть правдой, и раньше то не было всего этого а тут 700 тысяч останутся и вдруг всё появляется начнёт,откуда? Так как неоткуда взяться и новым профессиям

  • Kasik

    Kasik
    9 часов назад

    Специалист по минеральным ресурсам считает... - кипит твоё молочко! Мы (Амурчане) что то тут осваеваем? Да мы,как и вся страна, донашиваем Советское, питаемся забугорными сурагатами и нихера не производим кроме пельменей и пряников.

  • ММС

    ММС
    9 часов назад

    Население мигрирует по тем же законам, что и животные. Снизилось качество жизни и побежало все живое туда где оно лучше.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    9 часов назад

    Такой факт:

    Наша страна Амурия - Амурская область по территории (363,7 тыс. кв.км.) очень близка двум развитым странам Японии и Германии

    Амурия – 363,7 тыс. кв. км. – население – 0,8 миллиона

    Япония – 377,9 тыс. кв.км. – население – 127 миллионов

    Германия – 357, 0 тыс. кв. км. – население – 82 миллиона

    Германия с Японией просто не знают своего счастья, что для хорошей жизни в таких территориальных пределах, как в Амурской области, им бы иметь 700 тысяч населения и жили бы счастливо, не мучились! )))

  • Mehta

    Mehta
    9 часов назад

    Численность населения при совке очень сильно повысили размещением воинских частей, гарнизонов. Офицеру приказали-собирайся и ехай. Новоиспеченным офицерам распределенных на ДВ выплачивались очень высокие подъемные -500 рублей(средняя з/п оп стране была 140-00) Проезд всей семье оплачивало государство, оплачивался контейнер для перевоза личных вещей на 5 тонн. Через 1-2 год получали квартиры, летный состав обеспечивался жильем по приезду. Были общаги гостиничного типа, до получения жилья. Стимулировала з/п военнослужащих и выслуга лет год за 1,5 и год за 2. Но все это до 1991 года-потом был пипец. Если правительство хочет повысить численность населения на ДВ, нужно платить людям нормально. Что же делает нынешняя власть - прикладывает все силы для выживания с территории населения. С какой целью. Еще в двутысячных китайцы щутили-смеялись, что Благу строят для себя. А может это не шутка?

  • ВП

    ВП
    9 часов назад

    Аналитег решил, что самые умные остануться обслуживать высокотехнологичные производства :)))) Покажите мне этих людей?

    Обслуживать будут вахтовики, за деньги, а не за "среднюю зарплату по области" как у аналитега :) Нет ну еще силовики конечно остануться, но тоже не много.

    А остальным будет нескончаемая лапша на уши от аналитегов...

    P.S. Не пугайте страусов, пол бетонный :)

  • Max412

    Max412
    9 часов назад

    Началась политика по зачистке и освобождению ДВ от населения. Китайцам уже сдают землю в аренду на 49 лет!!! А такие "аналитики" подводят "теорию" под это.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    8 часов назад

    Я все больше разочаровываюсь в этом мире... неужели и Андрея под выборы пригребли для придания дальневосточнигам оптимизма? Ну, криво же аргументы звучат...

  • кирюша

    кирюша
    8 часов назад

    Та еще Штучка

    Я все больше разочаровываюсь в этом мире... неужели и Андрея под выборы пригребли для придания дальневосточнигам оптимизма? Ну, криво же аргументы звучат...



    да уж, в таком возрасте с совестью можно и не заигрывать...

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    8 часов назад

    А я полностью согласен с автором (не стал спрягать его фамилию, чтобы по своей малограмотности не ошибиться). На любой территории должно жить столько населения, сколько требуется для поддержания региона в жизнеспособном состоянии. Цифры численности не имеют никакого магического значения - 1 миллион населения, 700 тысяч, 500 тысяч и т.д. Столько, сколько нужно. Причём эта цифра устаканится САМА. Путём естественной миграции. Для человека естественно мигрировать. В конце концов наши предки и освоили планету Земля путём миграции. Отдаст РФ полупустующую территорию ДВ китайцам или не отдаст - это уже совсем другой вопрос. Отдаст, если РФ будет слабой страной, как это было 100 лет назад, когда Япония пыталась оккупировать ДВ. И не отдаст никогда ДВ никому (США, Япония, Китай), если РФ будет сильным государством. С чем не согласен с автором - насчёт высоких технологий. Здесь просто желаемое выдаётся за действительное. Никто не против, если действительно высокотехнологичное производство придёт в АО. Пожуём, увидим. Как - то так.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    Благовещенский бизнес-консультант Андрей Конюшок-не Гебельс его кличут?

    Освобождение территорий богатых недрами происходит в угоду колониальному режиму.

    Нет местного населения не нужна инфроструктура и сохранение природы.

    Вахтовикам на всё это наплевать.

    Экономия для выкачивания сырья с территории свободной от населения просто колосальная.

  • 123.rewq

    123.rewq
    8 часов назад

    Mehta

    Численность населения при совке



    что такое совок, чучЕло?

  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    Я худею дорогая редакция... Нахера такую тупость печатать? Выслать этого консультанта нахрен как не вошедшего в 700 тысяч

  • Симпотяшная

    Симпотяшная
    7 часов назад

    Интересно:

    1) а дети Конюшка уже мигрировали, не войдя в численность 700-тысяч?

    2) по какому признаку определена численность 700-тысяч? По признаку обслуживания владельцев нефте-, газо-проводов "ЭЛИТЫ"?

    Я знала что эта политика ведётся, но так открыто и цинично ещё никто не заявлял!

  • Геральт

    Геральт
    6 часов назад

    Симпотяшная

    Интересно: 1) а дети Конюшка уже мигрировали, не войдя в численность 700-тысяч? 2) по какому признаку определена численность 700-тысяч? По признаку обслуживания владельцев нефте-, газо-проводов "ЭЛИТЫ"? Я знала что эта политика ведётся, но так открыто и цинично ещё никто не заявлял!



    да



  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Симпотяшная

    Интересно: 1) а дети Конюшка уже мигрировали, не войдя в численность 700-тысяч? 2) по какому признаку определена численность 700-тысяч? По признаку обслуживания владельцев нефте-, газо-проводов "ЭЛИТЫ"? Я знала что эта политика ведётся, но так открыто и цинично ещё никто не заявлял!



    Заявлю еще циничней. 700 тыс. для сегодняшней экономики области, это много. Я бы тыс. в 400-500 оценил



  • олег1975

    олег1975
    6 часов назад

    Хмык

    Симпотяшная

    Интересно: 1) а дети Конюшка уже мигрировали, не войдя в численность 700-тысяч? 2) по какому признаку определена численность 700-тысяч? По признаку обслуживания владельцев нефте-, газо-проводов "ЭЛИТЫ"? Я знала что эта политика ведётся, но так открыто и цинично ещё никто не заявлял!



    Заявлю еще циничней. 700 тыс. для сегодняшней экономики области, это много. Я бы тыс. в 400-500 оценил



    Так и быть заявлю ещё циничней. Предлагаю чтобы в Амурке проживал Губернатор области козлов . Достаточно одного амурчанина. А для обслуживания "высокотехнологичных производств" наводнить область трудовыми мигрантами из Китая. Тоже ведь под это можно теоретическую базу подвести. А всех амурчан вывести "на большую землю" Не мучайте людей! Отправьте амурчан мучать кубаноидов!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Хмык

    Симпотяшная

    Интересно: 1) а дети Конюшка уже мигрировали, не войдя в численность 700-тысяч? 2) по какому признаку определена численность 700-тысяч? По признаку обслуживания владельцев нефте-, газо-проводов "ЭЛИТЫ"? Я знала что эта политика ведётся, но так открыто и цинично ещё никто не заявлял!



    Заявлю еще циничней. 700 тыс. для сегодняшней экономики области, это много. Я бы тыс. в 400-500 оценил



    Вполне достаточно Благовещенска и Белогорска.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Ну и как тут не вспомнить товарищи, Гитлера. Этого непримиримого друга России Численность славян должна быть сокращена, высокая рождаемость славян нежелательна и т.д..

  • full

    full
    6 часов назад

    Хз, для меня как то очевидно, что если людей много, то для экономики это очень даже неплохо... А если людей мало, то жопа ближе и ближе.

  • Витком

    Витком
    6 часов назад

    Чем меньше людей-тем дороже их содержание, это ли не знать великому аналитику?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    5 часов назад

    Этот еврейский аналитик наверное не в курсе, что не будет наших, будут китайцы.

  • Симпотяшная

    Симпотяшная
    5 часов назад

    Витком

    1 час назад



    Чем меньше людей-тем дороже их содержание, это ли не знать великому аналитику?

    Всё он прекрасно знает, не глупый человек, но выделиться НАДО!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Какую $&ка про....ли страну (Рабфак). Еще и ДВ профукаем, стратеги .............

  • vk_Светлана Абрамова

    vk_Светлана Абрамова
    4 часа назад

    А я хотела бы слинять из этого края с зверским климатом и такой же цивилизации,только вот денег нет.А вообще,тут жить только зекам,ну или можно Китаю отдать и они из этого сделают картинку и русские сразу прибегут назад.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.

  • Витком

    Витком
    4 часа назад

    Ты только забыла сказать Нестерова,что жителям Аляски прилично доплачивают за их проживание там

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    Ну а чего задержался раз говорил?

    Два года уже как ты тут лишний .

  • Не местный

    Не местный
    4 часа назад

    При нынешней, большей частью бездарной и бесполезной структуре, именуемой Правительство Амурской области, похоже, численность и в 300000 человек может оказаться запредельной.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    Ну а чего задержался раз говорил?

    Два года уже как ты тут лишний .



    Я уезжал на 7 лет, потом вернулся. Работа есть, мне здесь комфортно. Так что я здесь совсем не лишний.





  • full

    full
    4 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    Ну а чего задержался раз говорил?

    Два года уже как ты тут лишний .



    Я уезжал на 7 лет, потом вернулся. Работа есть, мне здесь комфортно. Так что я здесь совсем не лишний.



    Дык, кремлеботом можно и из Америки работать.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    удален

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    4 часа назад

    Мне интервью аналитика не понравилось. Аналитику бы аргументиррвано разьяснить людям , просто и с цифрами.А то 700 000, а почему не 650 или 590 к примеру. Какие производства, сколько надо "высокограмотных" людей. Ну и тд аналитически. Это ведь не просто мнение просто знающего и думающего амурчанина. если уж эксперт сказал должно быть авторитетно.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    full

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    Ну а чего задержался раз говорил?

    Два года уже как ты тут лишний .



    Я уезжал на 7 лет, потом вернулся. Работа есть, мне здесь комфортно. Так что я здесь совсем не лишний.



    Дык, кремлеботом можно и из Америки работать.



    да там негров линчуют, так что лучше здесь, на Родине.



  • full

    full
    4 часа назад

    удален

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    удален

  • Osama555

    Osama555
    4 часа назад

    Андрей Алексеевич – грамотный человек, менеджменту учил нас, тупых заочников.Где бы не работал, не останавливался перед трудностями, зарабатывая копейку своим трудом. Таких бы побольше в России…

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Osama555

    Андрей Алексеевич – грамотный человек, менеджменту учил нас, тупых заочников.Где бы не работал, не останавливался перед трудностями, зарабатывая копейку своим трудом. Таких бы побольше в России…



    Что нибудь кроме купи продай этот эксперт умеет?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    о. Господи, еще один нарисовался. В любом случае уеду, через год-два-три... Люблю познавать мир, знаете ли.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    Он не может.

    Его конёк, недра распродавать.

    Так что данная концепция по геноциду местного населения ему душу греет.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    Он не может.

    Его конёк, недра распродавать.

    Так что данная концепция по геноциду местного населения ему душу греет.



    Не распродавать, а участвовать в процессе разработки.



    Если бы не разработка недр, то населения области было бы тысяч 200-250. Так что благодарите недропользователей.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    о. Господи, еще один нарисовался. В любом случае уеду, через год-два-три... Люблю познавать мир, знаете ли.



    уезжай раньше. пока тебя самого не познали.. как Адам Ему

  • Не местный

    Не местный
    3 часа назад

    На территории области три крупных объекта "РусГидро", громадный коммерческий объект "Космодром Восточный", транзитом транспортируется нефть, скоро газ, строится крупнейший в стране газоперерабатывающий завод.

    Почему Правительство Амурской области не информирует нас, какие бонусы имеет область от деятельности этих коммерческих структур.

    Я не призываю собирать средства и раздавать бедным, т.к. это породит целую прослойку дармоедов.

    Можно же сделать так,сказать не многочисленному населению области сказать, что в 2018 году не повысится цена на эл.энергию, бензин, диз.топливо, за счёт вытребованных средств снизится налоговая ставка для представителей малого и среднего бизнеса.

    Куда там! Лучше участвовать на презентациях каких-то международных тусовок.

    А простым смертным вешать на уши лапшу типа все деньги ушли на Сирию, Донбасс, Крым.

    А народ это понимает по своему: чемодан-вокзал-Краснодар.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    о. Господи, еще один нарисовался. В любом случае уеду, через год-два-три... Люблю познавать мир, знаете ли.



    уезжай раньше. пока тебя самого не познали.. как Адам Ему



    не, я в вашем клубе не состою и не планирую, спасибо. Вы там сами, без меня.



  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Не местный

    На территории области три крупных объекта "РусГидро", громадный коммерческий объект "Космодром Восточный", транзитом транспортируется нефть, скоро газ, строится крупнейший в стране газоперерабатывающий завод. Почему Правительство Амурской области не информирует нас, какие бонусы имеет область от деятельности этих коммерческих структур. Можно же сделать так,сказать не многочисленному населению области сказать, что в 2018 году не повысится цена на эл.энергию, бензин, диз.топливо, за счёт вытребованных средств снизится налоговая ставка для представителей малого и среднего бизнеса. Куда там!



    ну а как связаны бенефиты от, например, космодрома или ГЭС, и цена на бензин, целиком зависящая от федерального акциза?



  • ВП

    ВП
    3 часа назад

    Osama555

    Андрей Алексеевич – грамотный человек, менеджменту учил нас, тупых заочников.Где бы не работал, не останавливался перед трудностями, зарабатывая копейку своим трудом. Таких бы побольше в России…



    Кто бы спорил, что он грамотный. Но зад...ли уже эти грамотные. Весь день по зомбоящику и все грамотные и все аналитики. Только не сходятся их прогнозы с картинкой за окном.

    Ну а тут, раз и на тебе аналитик, и местный, и даже спросить можно. Так вот пусть аналитик ответит на несколько вопросов: какие высокотехнологичные производства здесь будут созданы, сколько местного населения будет в них задействовано, где и сколько по времени это население будет обучено для этого производства и наконец что делать остальному населению (со средней зарплатой по области около 40т.р.). Желательно ответить с чувством, с толком, с расстановкой, с названиями, датами ввода в эксплуатацию... Не аналитики мы, нам бы по подробнее.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Эх, хорошая все таки книга Красный газ.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Osama555

    Андрей Алексеевич – грамотный человек, менеджменту учил нас, тупых заочников.Где бы не работал, не останавливался перед трудностями, зарабатывая копейку своим трудом. Таких бы побольше в России…



    Он мой очень хороший приятель. Согласен по его характеристике, но вот по поводу этого анализа... бывает и на старуху проруха.



  • Не местный

    Не местный
    3 часа назад

    Требовать компенсации и направлять их на субсидии

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    Он не может.

    Его конёк, недра распродавать.

    Так что данная концепция по геноциду местного населения ему душу греет.



    Не распродавать, а участвовать в процессе разработки.

    Если бы не разработка недр, то населения области было бы тысяч 200-250. Так что благодарите недропользователей.



    Недра разрабатываешь, а потом куда?

    Складываешь на склад, или быстро за бугор вывозишь?

    Поподробнее с этого места, благодетель ты наш.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    Он не может.

    Его конёк, недра распродавать.

    Так что данная концепция по геноциду местного населения ему душу греет.



    Не распродавать, а участвовать в процессе разработки.

    Если бы не разработка недр, то населения области было бы тысяч 200-250. Так что благодарите недропользователей.



    Недра разрабатываешь, а потом куда?

    Складываешь на склад, или быстро за бугор вывозишь?

    Поподробнее с этого места, благодетель ты наш.



    примерно 80% золота, добытого в России, остается в стране.



    А даже если бы и вывози, и что? Австралийцы от счастья кипятком писают, что СЫРУЮ руду в Китай вывозят десятками миллионов тонн и ничего.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Сергей Труш

    oenesterov

    Ну вот, я это еще пару лет назад здесь говорил, 700 тысяч (плюс-минус) амурчан будет достаточно.

    Население Магаданской области уменьшилось в 2,5 раза и хуже точно не стало.

    Население штата Аляска - 700 тыс.человек и не жужжат.



    уезжай отсюда, НАХРЕН!



    Он не может.

    Его конёк, недра распродавать.

    Так что данная концепция по геноциду местного населения ему душу греет.



    Не распродавать, а участвовать в процессе разработки.

    Если бы не разработка недр, то населения области было бы тысяч 200-250. Так что благодарите недропользователей.



    Недра разрабатываешь, а потом куда?

    Складываешь на склад, или быстро за бугор вывозишь?

    Поподробнее с этого места, благодетель ты наш.



    примерно 80% золота, добытого в России, остается в стране.

    А даже если бы и вывози, и что? Австралийцы от счастья кипятком писают, что СЫРУЮ руду в Китай вывозят десятками миллионов тонн и ничего.



    А в АО что от этого остаётся?

    Это основной вопрос.

    Население бежит от нищеты.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov


    примерно 80% золота, добытого в России, остается в стране.

    А даже если бы и вывози, и что? Австралийцы от счастья кипятком писают, что СЫРУЮ руду в Китай вывозят десятками миллионов тонн и ничего.



    А в АО что от этого остаётся?

    Это основной вопрос.

    Население бежит от нищеты.



    Так а кто виноват теперь, что коммунисты сюда завозили людей эшелонами безо всяких на то экономических предпосылок? Понимаю, боялись китайской угрозы. Не проще ли было помириться с соседями и создать условия при которых военное решение любых споров неприемлемо для обеих сторон?



    А Боливар, т.е. недропользование, "не выдержит двоих".



    Население бежит не от нищеты, ибо нищим не на что бежать. Население бежит потому что: 1. есть на что бежать, 2. можно бежать, 3. от климата



  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...почему то я уверен что если бы население области уменьшилось до 700000 за счет алкашей,тунеядцев,бомжей и преступников,то коменты большинства отписавшихся здесь были бы другими... что нибудь в роде - да и хорошо! и сами проживем! туда им и дорога!...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov


    примерно 80% золота, добытого в России, остается в стране.

    А даже если бы и вывози, и что? Австралийцы от счастья кипятком писают, что СЫРУЮ руду в Китай вывозят десятками миллионов тонн и ничего.



    А в АО что от этого остаётся?

    Это основной вопрос.

    Население бежит от нищеты.



    Так а кто виноват теперь, что коммунисты сюда завозили людей эшелонами безо всяких на то экономических предпосылок? Понимаю, боялись китайской угрозы. Не проще ли было помириться с соседями и создать условия при которых военное решение любых споров неприемлемо для обеих сторон?

    А Боливар, т.е. недропользование, "не выдержит двоих".

    Население бежит не от нищеты, ибо нищим не на что бежать. Население бежит потому что: 1. есть на что бежать, 2. можно бежать, 3. от климата



    Тебя это куда понесло?

    Граница здесь и земля должна быть заселена и освоена, иначе у соседа соблазн велик.

    Вот оттого в СССР и осваивали эти земли.

    К тому же не было нацелено государство на вывоз сырья и посему планировало его на местах перерабатывать. Многое просто не успели довести до ума.

    А в твоей методичке просто про это не написали.

    ***

    Население бежит от нищеты и не от чего другого.

    Не так просто бросить здесь всё и ехать в неизвестность.

    Единицы денежки вывозят, а большая часть не желает дожидаться пока полный кирдык прийдёт. Регион откровенно грабят как последнюю колонию, выдавливая и уничтожая аборигенов нищетой и голодом.

    И это понятно всем, окромя тех кто присосался.

    Это же очевидно.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    А зов предков не рассматриваете.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Raf Rafovich

    А зов предков не рассматриваете.



    Вы Африку имеете ввиду, колыбель человечества?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Не понятнаа такая логика " отток населения с ДВ - это неизбежно и естественно, а приток на юга всегда будет бескончен потому, что теперь куда желаешь, туда и перезжаешь".

    Я за демографическую системную упорядоченность, а не за хаос.

    У нас государство, а не площадка для принципа "где хочу, там и наворочу".

    А иначе с нас спрашивать будут зачем вам эта территория? А ворюги во власти скажут иностранцам в ответ в унисон мол " мы такого-же мнения м поэтому берите земли. Они нам лишние и за дешево".

    Вот и получается такое интервью за интересы тех ворюг во власти.

    .

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста


    Тебя это куда понесло?

    Граница здесь и земля должна быть заселена и освоена, иначе у соседа соблазн велик.



    ну конечно, а что же сосед Монголию не захватит, там под ружьем всего 17 тысяч человек? или туда соблазна нет? а к нам есть, да?



    К тому же не было нацелено государство на вывоз сырья и посему планировало его на местах перерабатывать.



    вообще-то СССР очень даже сырьем торговал, и сырой рудой, и нефтью с газом.



    Многое просто не успели довести до ума.



    что именно из многого? у тебя же никаких подробностей нигде нет.



    А в твоей методичке просто про это не написали.



    ну как всегда, когда нет аргументов, то либераст начинает нести бред про методичку







  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Вы наверное местный абориген?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста


    Тебя это куда понесло?

    Граница здесь и земля должна быть заселена и освоена, иначе у соседа соблазн велик.



    ну конечно, а что же сосед Монголию не захватит, там под ружьем всего 17 тысяч человек? или туда соблазна нет? а к нам есть, да?



    К тому же не было нацелено государство на вывоз сырья и посему планировало его на местах перерабатывать.



    вообще-то СССР очень даже сырьем торговал, и сырой рудой, и нефтью с газом.



    Многое просто не успели довести до ума.



    что именно из многого? у тебя же никаких подробностей нигде нет.



    А в твоей методичке просто про это не написали.



    ну как всегда, когда нет аргументов, то либераст начинает нести бред про методичку





    А зачем Китаю Монголия?

    Или это равные с Россией лакомные куски?

    СССР торговал сырьём но и заводы свои строил на вырученные немалые.

    Только в одной АО сколько заводов было?

    И сколько за период властвования твоих торгашей недрами построено?

    Деньги из страны вывозятся вот и всё, что вы умеете.

    Т.ч. не стоит на СССР пинять.

    Не успели построить фабрику по произвоству аллюминия, для которых ГЭС в АО и затевались.

    А ты не знал?

    Не успели БАМ до ума довести, который и строили, что бы до недр дотянутся и осваивать богатейший регион, строя фабрики и заводы.

    Кстати, в вашем гадюшнике при золотодобыче друг друга быстро съедают и подсиживают.

    Я многих , которые были важными и не приступными перцами , давно уже не видал.

    Подсидели.

    Я бы хотел твою прыть посмотреть если бы ты просто на заводе работал.

    А так с присоской от недр защищающей своё ворованное у АО бабло даже не интересно общаться.

    Предсказуемо.

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А зачем Китаю Монголия?

    Или это равные с Россией лакомные куски?



    а, так вы считаете, что Китай хочет всю Россию? хм...



    СССР торговал сырьём, но и заводы свои строил на вырученные немалые.



    ну так сейчас в Свободном завод строят, но либерасты воют в один голос



    Только в одной АО сколько заводов было?



    В основном это были заводы по переработке сырья и производству убытков. Такие сейчас не нужны...



    И сколько за период властвования твоих торгашей недрами построено?



    да много чего, например несколько золото-извлекательных фабрик, федеральная асфальтированная дорога, с мостами, космодром.



    Деньги из страны вывозятся вот и всё, что вы умеете.



    совки деньги вывозили не меньше, финансировали всякие Анголы и Кубы, коммунистические партии по всему миру



    Т.ч. не стоит на СССР пинять.

    Не успели построить фабрику по произвоству аллюминия, для которых ГЭС в АО и затевались.

    А ты не знал?



    не знал. был конкретный проект или просто хотелка? скинь ссылочку, а то веры тебе нет, уж извини



    Не успели БАМ до ума довести, который и строили, что бы до недр дотянутся и осваивать богатейший регион, строя фабрики и заводы.



    Кстати, БАМ сейчас активно модернизируется, прикинь "торгаши недрами" строят вторые пути на БАМе, разъезды. То есть доводят БАМ до ума.



    Кстати, в вашем гадюшнике при золотодобыче друг друга быстро съедают и подсиживают.

    Я многих , которые были важными и не приступными перцами , давно уже не видал.

    Подсидели.



    no comments



    Я бы хотел твою прыть посмотреть если бы ты просто на заводе работал.



    аналогично, хотел бы тебя не парторгом увидеть, а оператором БСЛ-110.



    А так с присоской от недр защищающей своё ворованное у АО бабло даже не интересно общаться.

    Предсказуемо.



    ну вот и поговорили.....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    Вот именно. Я так и подумал по факту интервью. По иному интервью не складывается.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?





  • OT

    OT
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    А к чему инженера прихвостили?

    Речь идет о высказывании из которого логика сводится приветствию хаоса в демографии.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    говоришь на меня переводишь на себя бебебе.. мне с тобой на таком языке общаться? Я так понимаю, что ты ЭТОГО заслуживаешь? Я могу зеркалить поведения оппонента, но твои выходы паразитические меня изрядно достали.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    Не тянут твои речи на инженера.

    Может быть по диплому , но не по мыслям.

    Мысли чисто комерские, продажные.

    Сквозит прибыль любой ценой и цель оправдывает средства.

    А цель у комерсов одна бабло в крман и совесть не мучает.

    Кто круче нагарбатил ближнего , тот и считается бизнесменом.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    OT

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    А к чему инженера прихвостили?

    Речь идет о высказывании из которого логика сводится приветствию хаоса в демографии.



    а в чем здесь хаос? ну хотят люди жить в тепле, поближе к родне, к теплому морю, ну и едут. Как в советское время они могли уехать со всеми прописками, отсутствием рынка жилья и т.п.? Кроме того, они ведь едут из Росси в Россию, а не беженцами в Европу.





  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    Не тянут твои речи на инженера.

    Может быть по диплому , но не по мыслям.

    Мысли чисто комерские, продажные.



    ха-ха-ха-ха.... поржал, спасибо. А может я инженер-барыга? че, нельзя?



    Сквозит прибыль любой ценой и цель оправдывает средства.



    ты по существу отвечай, а не свою туфту продвигай.







  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    Не тянут твои речи на инженера.

    Может быть по диплому , но не по мыслям.

    Мысли чисто комерские, продажные.



    ха-ха-ха-ха.... поржал, спасибо. А может я инженер-барыга? че, нельзя?



    Сквозит прибыль любой ценой и цель оправдывает средства.



    ты по существу отвечай, а не свою туфту продвигай.





    По существу,

    Почему всё же уезжает население из АО?

    Что остаётся в АО от добытого из недр и не только ?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    oenesterov

    OT

    oenesterov

    Сергей Труш

    Витком

    Странное дело, оказывается Нестеров на Госдеп работает, вся аргументация оттуда



    о чём и речь. Этот паразит ратует за обезлюживание Дальнего Востока и продажу ресурсов, недр страны.



    странно, вроде в России депутатов считают паразитами, а не инженеров. может ты сам с госдепа?



    А к чему инженера прихвостили?

    Речь идет о высказывании из которого логика сводится приветствию хаоса в демографии.



    а в чем здесь хаос? ну хотят люди жить в тепле, поближе к родне, к теплому морю, ну и едут. Как в советское время они могли уехать со всеми прописками, отсутствием рынка жилья и т.п.? Кроме того, они ведь едут из Росси в Россию, а не беженцами в Европу.



    Тьфу на идиотский вопрос?

    Что значит хочу-не хочу?

    Захотят раком поставить и что, раскорячишься?

    У нас страна, а страну надо осваивать. Осваивают заселением. Это тебе понятно?

    А если понятно, то зачем способствовать обезлюдиванию территорий?

    Зачем Конюшок потакает желаниям?

    Он же лицо официальное и в СМИ несет такие слова....

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    По существу,

    Почему всё же уезжает население из АО?



    Я только в это ветке уже писал два раза, ну да ладно.

    Едут туда где лучше, где всегда было лучше (климат, ближе Москва-Питер, университеты, море, и т.п.), но раньше уехать было практически невозможно. Была система прописки, без которой ни поселишься, ни трудоустроишься. Не было рынка жилья, чтобы продать в Благе и купить в Краснодаре.

    так понятно? или что-то поконкретнее пережевать?





    Что остаётся в АО от добытого из недр и не только ?



    Остаются налоги согласно налогового и бюджетного законодательства РФ. Остаются рабочие места. Впрочем, все тоже самое, что и оставалось в области при царе-батюшке и при совдепии.



  • OT

    OT
    2 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    По существу,

    Почему всё же уезжает население из АО?



    Я только в это ветке уже писал два раза, ну да ладно.

    Едут туда где лучше, где всегда было лучше (климат, ближе Москва-Питер, университеты, море, и т.п.), но раньше уехать было практически невозможно. Была система прописки, без которой ни поселишься, ни трудоустроишься. Не было рынка жилья, чтобы продать в Благе и купить в Краснодаре.

    так понятно? или что-то поконкретнее пережевать?



    Что остаётся в АО от добытого из недр и не только ?



    Остаются налоги согласно налогового и бюджетного законодательства РФ. Остаются рабочие места. Впрочем, все тоже самое, что и оставалось в области при царе-батюшке и при совдепии.



    Едут потому, что способствуют этому хаосу.Ничего не улучшают на местах и этим способствуют. Вот об этой пробдеме Конюшок обязан кричать и призывать

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    OT



    Что значит хочу-не хочу?



    ну так крепостных нынче нет. Захотел - уехал, куда хочется.



    У нас страна, а страну надо осваивать. Осваивают заселением. Это тебе понятно?

    А если понятно, то зачем способствовать обезлюдиванию территорий?



    Заселение должно быть гармонично, соответствовать экономической конъюнктуре.



    Зачем Конюшок потакает желаниям?

    Он же лицо официальное и в СМИ несет такие слова....



    кстати, было б интересно Автора увидеть в каментах.



  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    OT





    Едут потому, что способствуют этому хаосу.Ничего не улучшают на местах и этим способствуют. Вот об этой пробдеме Конюшок обязан кричать и призывать



    ну как можно климат здесь улучшить? Как можно сделать черное море? Как можно создать университеты равные московским и питерским?



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    По существу,

    Почему всё же уезжает население из АО?



    Я только в это ветке уже писал два раза, ну да ладно.

    Едут туда где лучше, где всегда было лучше (климат, ближе Москва-Питер, университеты, море, и т.п.), но раньше уехать было практически невозможно. Была система прописки, без которой ни поселишься, ни трудоустроишься. Не было рынка жилья, чтобы продать в Благе и купить в Краснодаре.

    так понятно? или что-то поконкретнее пережевать?



    Что остаётся в АО от добытого из недр и не только ?



    Остаются налоги согласно налогового и бюджетного законодательства РФ. Остаются рабочие места. Впрочем, все тоже самое, что и оставалось в области при царе-батюшке и при совдепии.



    Ну ты же откровенную чушь пишешь.

    Про прописку и прочее.

    Получить ведомственное жильё при оргнаборе было в СССР проще чем ныне купить жильё.

    Можно было в общежитии прописаться. Про лимиту в Москве забыл?

    И на ДВ и в Сибирь люди спокойно ехали. А вот на Запад в меньшей мере, там заработать денег было сложнее, работы было меньше, а ДВ и Сибирь бурно развивались и строились.

    Это факт.

    Климат и раньше был разный, что у нас , что в Ераснодаре.

    Это тоже факт.

    А вот не уезжали отсюда по иным причинам.

    Можно было заработать достойно.

    А на строительстве ЗГЭС и БАМа очень даже достойно.

    Целые города и посёлки по БАМу возникали.

    Тында тебе в пример.

    Была социальная политика власти, были ЗП достойные региона отдалённого и северного, бвли льготы.

    А сегодня нет ничего, ни работы, ни ЗП, ни социалки, ни льгот, ни перспектив.

    Это тоже факт.

    Выгребаются недра и денежки тупо вывозятся мимо населения региона.

    Так кто же на таких условиях здесь жить останется?

    ****

    Про остаются налоги в АО.

    Тут поподробнее с цифрами.

    Очень хочу посмеяться над твоими громкими пустыми заявлениями.

    Те крохи которые здесь оставляют смысла не имеют.

    В колониях больше оставляли аборигенам на чай.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.





    Ну ты же откровенную чушь пишешь.

    Про прописку и прочее.

    Получить ведомственное жильё при оргнаборе было в СССР проще чем ныне купить жильё.



    и много ты знаешь оргнаборов из Амурской области в Краснодарский край в советские годы?



    Можно было в общежитии прописаться. Про лимиту в Москве забыл?



    не забыл, только не все хотели в общаге жить неопределенное количество лет и пахать на ЗИЛе.



    Климат и раньше был разный, что у нас , что в Краснодаре.



    конечно факт. Как и факт, что все хотели уехать жить в Сочи или Ялту, но проще было космонавтом стать.



    А вот не уезжали отсюда по иным причинам.

    Можно было заработать достойно.

    А на строительстве ЗГЭС и БАМа очень даже достойно.



    на БАМ большинство приезжали заработать денег и машину и уехать назад



    Была социальная политика власти, были ЗП достойные региона отдалённого и северного, бвли льготы.



    на БАМе да, а на юге области так себе. Что 120-150 рублей была достойной зарплатой?



    А сегодня нет ничего, ни работы, ни ЗП, ни социалки, ни льгот, ни перспектив.



    прям таки у всех нет?



    Выгребаются недра и денежки тупо вывозятся мимо населения региона.



    я вижу ты мимо ушей много пропускаешь. Прокомментируй, что "торгаши недрами" построили асфальтированную дорогу через всю область, а совки так и не смогли это сделать, а если б и сделали, то не заасфальтировали бы никогда



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Ну ты же откровенную чушь пишешь.

    Про прописку и прочее.

    Получить ведомственное жильё при оргнаборе было в СССР проще чем ныне купить жильё.



    и много ты знаешь оргнаборов из Амурской области в Краснодарский край в советские годы?



    Можно было в общежитии прописаться. Про лимиту в Москве забыл?



    не забыл, только не все хотели в общаге жить неопределенное количество лет и пахать на ЗИЛе.



    Климат и раньше был разный, что у нас , что в Краснодаре.



    конечно факт. Как и факт, что все хотели уехать жить в Сочи или Ялту, но проще было космонавтом стать.



    А вот не уезжали отсюда по иным причинам.

    Можно было заработать достойно.

    А на строительстве ЗГЭС и БАМа очень даже достойно.



    на БАМ большинство приезжали заработать денег и машину и уехать назад



    Была социальная политика власти, были ЗП достойные региона отдалённого и северного, бвли льготы.



    на БАМе да, а на юге области так себе. Что 120-150 рублей была достойной зарплатой?



    А сегодня нет ничего, ни работы, ни ЗП, ни социалки, ни льгот, ни перспектив.



    прям таки у всех нет?



    Выгребаются недра и денежки тупо вывозятся мимо населения региона.



    я вижу ты мимо ушей много пропускаешь. Прокомментируй, что "торгаши недрами" построили асфальтированную дорогу через всю область, а совки так и не смогли это сделать, а если б и сделали, то не заасфальтировали бы никогда



    Детка, не перпрошиывай мне мозг.

    Я пишу о личных воспоминанияж, а не с чьих то слов как ты.

    Тында откуда взялась, от того , что все назад уехали?

    Северные надбавки и ДВ коэффицент тоже никто не платил?

    В Благовещенске можно было зарабатывать достойные деньги, было бы желание .

    Работы было валом и ЗП не от фонаря платили , а по тарифам утверждённым государством и на них уже коэффиценты и льготы накручивали, которых на западе страны не платили.

    Я лично до 500 руб в месяц рабочим на заводе зарабатывал. Фото документов выкладывал неоднократно.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё"

    Детка, не перпрошиывай мне мозг.



    а он у тебя есть? не льсти себе



    Я пишу о личных воспоминанияж, а не с чьих то слов как ты.

    Тында откуда взялась, от того , что все назад уехали?



    да, строители почти все уехали



    Северные надбавки и ДВ коэффицент тоже никто не платил?



    их и сейчас платят



    В Благовещенске можно было зарабатывать достойные деньги, было бы желание .



    видимо не все знали как это сделать



    Работы было валом и ЗП не от фонаря платили , а по тарифам утверждённым государством и на них уже коэффиценты и льготы накручивали, которых на западе страны не платили.

    Я лично до 500 руб в месяц рабочим на заводе зарабатывал. Фото документов выкладывал неоднократно.



    так и я сейчас больше средней по области зарабатываю и че? фото выкладывать не буду :)



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    43 минуты назад

    oenesterov

    "ё"

    Детка, не перпрошиывай мне мозг.



    а он у тебя есть? не льсти себе



    Я пишу о личных воспоминанияж, а не с чьих то слов как ты.

    Тында откуда взялась, от того , что все назад уехали?



    да, строители почти все уехали



    Северные надбавки и ДВ коэффицент тоже никто не платил?



    их и сейчас платят



    В Благовещенске можно было зарабатывать достойные деньги, было бы желание .



    видимо не все знали как это сделать



    Работы было валом и ЗП не от фонаря платили , а по тарифам утверждённым государством и на них уже коэффиценты и льготы накручивали, которых на западе страны не платили.

    Я лично до 500 руб в месяц рабочим на заводе зарабатывал. Фото документов выкладывал неоднократно.



    так и я сейчас больше средней по области зарабатываю и че? фото выкладывать не буду :)



    Не пиши о том, чего не застал.

    Очень глупо выглядишь.

    ДВ коэффицент сегодня платят как и на что его накручивают.

    Поясни.

    И из чего складывается ныне ЗП у работника у вас на руднике?

  • oenesterov

    oenesterov
    40 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    И из чего складывается ныне ЗП у работника у вас на руднике?



    не имею на то полномочий, но все причитающиеся коэффициенты там есть.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    22 минуты назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    И из чего складывается ныне ЗП у работника у вас на руднике?



    не имею на то полномочий, но все причитающиеся коэффициенты там есть.



    Если не понимаешь как формируется ЗП, то не юли.

    ДВ коэффицент накручивается на расценку.

    А кто сегодня знает что такое расценка?

    А посему работодатель тупо назначает ЗП , а бух расчётчик откуручивает в обратку ДВ коэффицент и показывает его начисление.

    И получается, что при одинаковой ЗП на ДВ и на западе у тебя здесь ЗП на самом деле ниже , потому как коэфицент отними и сравни.

    Пример.:

    ЗП в краснодаре 100 руб

    ЗП на ДВ 100 руб, но на ДВ она по факту 80 + 20 ДВ коэффицент.

    Теперб вкурил где нагибалово?

    Кто платит ДВ коэффицент?

    А никто, просто создают видимость.

    В СССР были тарифы и расценки единые по всей стране.

    Вот тогда ДВ коэффицент и Северные надбавки имели реальный смысл.

    И потому ЗП здесь была реально выше.

    Пример.

    ЗП а краснодаре 100

    ЗП на ДВ 100 + 20 коэффицент ДВ=120

    100 и 120 не одинаковые ЗП.

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