Андрей Конюшок: отток населения из ДФО – процесс объективный и неизбежный

«Люди из сёл переезжают в города, из холодных краев – в теплые. Это происходит постоянно. Мы же почему-то этот дисбаланс воспринимаем, как катастрофу. На самом деле нужно помнить, как появилось население на Дальнем Востоке и в Сибири. В 19 веке сюда переселяли селами из центральной России. Люди ехали на телегах, ехали, как на каторгу, в поисках, может быть, лучшей жизни, но мы знаем, что эта дорога была очень тяжелой и часто невозвратной. Второй поток был связан с переселением людей во время войн, дальше были комсомольские стройки великие. Поэтому то, что сейчас происходят обратные потоки, в общем-то, это нормально для человеческой сущности, для человека, который получил возможность жить лучше, чем он жил ранее. Нас сейчас не обязывают жить там, где нам не хочется», – отметил Андрей Конюшок.

Аналитик также удивился тому, почему жители Краснодара возмущены таким количеством «понаехавших». По мнению, Андрея Алексеевича, нужно не закрывать границы для приезжих, а развивать инфраструктуру и давать возможность городу расти. Ведь переезжать в теплые регионы россияне не перестанут. Климатические условия – зачастую основной фактор переезда дальневосточников на юг страны.

Специалист также отметил, что Дальнему Востоку, в частности Амурской области, и не нужна большая численность населения.

«В амурских городах у нас живет не более 300 тысяч человек, плюс еще 300 тысяч человек, которые имеют свои дома и наделы, занимаются сельским хозяйством и переезжать не собираются. Все вместе – это 600 тысяч. Как специалист по минеральным ресурсам могу сказать, что 100 тысяч человек нам с головой хватит на освоение наших природных ресурсов. То есть, если все эти цифры сложить, то фактически наша пищевая цепочка будет успешно функционировать при населении в 700 тысяч человек. Поэтому нам лишние люди и не нужны», – сказал аналитик.

По мнению Андрея Конюшка, для улучшения жизни населения Амурской области не нужен прирост жителей. Жизнь будет улучшаться за счет прихода в регион высокотехнологических производств, которые предложат амурчанам высокопроизводительные рабочие места.

«Эти производства потребуют от нас дополнительных знаний, и за это нам будут платить больше денег. Поэтому те, кто захотят здесь остаться, смогут создать себе комфортные условия для жизни. И для этого не нужно иметь миллион человек. А те, кто не захочет осваивать новые профессии, поедут искать более легкие хлеба. Ну, а стареющее население, оно всегда стремится к теплу. Зачем пенсионеру жить здесь и не выходить из квартиры четыре месяца, пока за окном холода? Подводя итог вышесказанному, отмечу, что снижение населения на Дальнем Востоке – это неизбежность, но она не является критической для региона, потому что сюда вместе с этим приходит высокое производство», – добавил Андрей Конюшок.