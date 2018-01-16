Жительнице Приморья пришлось ехать из Амурской области в холодном вагоне

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Жительница города Артем Приморского края Тамара Згурина рассказала о неудачной поездке домой из Амурской области. Женщина побывала в Приамурье в гостях, а когда отправилась поездом обратно, оказалось, что вагон очень холодный. Температура воздуха в нем на начало поездки была около 10 градусов.

Как рассказала Тамара Викторовна ИА «Амур.инфо», мерзнуть ей пришлось в скором пассажирском поезде № 100 Москва – Владивосток. Женщина села в Белогорске ночью, ехать ей предстояло до станции Угольной Приморского края. Время в пути – 25 часов.

«Сразу обратила внимание на то, что в вагоне очень низкая температура. Люди спали одетые – кто в шапке, кто в куртке, кто в двух-трех одеялах укутанный. Мне с улицы показалось, что это смешно, и я разделась, но через некоторое время поняла, что зря. Оделась, укрылась», – рассказывает Тамара Згурина.

По ее словам, она слышала, как проводница кричала, чтобы грузили уголь. При этом женщина не поняла, о чем речь, поскольку, когда подходила к составу, никакого угля не видела.

Температура воздуха в вагоне, где ехала Тамара Викторовна, была чуть больше 10 градусов. Гостье из Приморья пришлось взять второе одеяло, надеть теплые кофту и носки, а голову обернуть полотенцем.

«Когда я подняла шторку, изнутри окно было все заросшее снегом», – вспоминает Тамара Згурина.

При этом, отмечает она, проводница сказала, что в Хабаровске ситуация улучшится, так как они перейдут на электрическую систему отопления. Теплее действительно стало, но ненамного. Температура поднялась до 13-15 градусов.

Температура в вагонах пассажирских поездов в России регламентируется «Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03». Согласно этому документу, в зимнее время года она нормируется для всех типов пассажирских вагонов.

«При отрицательных температурах наружного воздуха система отопления при работе котла на твердом топливе совместно с системой вентиляции должна обеспечивать температуру воздуха в вагоне на уровне +22 +/- 2 град. С, в туалетах – не ниже +16 град. С.», – сказано в документе.