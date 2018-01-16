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16 января 2018, 14:39 7

В Мазановском районе местные жители спасли замерзавших охотников

В Мазановском районе местные жители спасли замерзавших охотников
Фото: usolt-livejournal.com

Во вторник ночью, 16 января, трое охотников из Свободного, застряли в лесу в Мазановском районе, поскольку их машина сломалась. До ближайшего населенного пункта было 10 километров.

«В 4:48 утра на диспетчерский пункт Мазановского района поступил звонок, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" глава района Михаил Пивень. – Стало известно, что в лесу оказались трое охотников, у которых не заводится машина. Они приехали сюда из Свободного, чтобы охотиться на кабана. Поскольку от их места поломки до Новокиевского Увала было 90 километров, мы позвонили в ближайший населенный пункт – село Новороссийку. И местные жители помогли».

Руководство сельсовета организовало машину и водителя, который нашел застрявших в зимнем лесу охотников. Их доставили в село, обогрели, напоили, накормили. Утром, собрав нужные инструменты, местные жители вновь вернулись к месту происшествия и на месте починили автомобиль. Так что свободненские охотники смогли отправиться домой.

Просмотров всего: 1915

#природа #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    11 часов назад

    Главное - напоили!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    10 часов назад

    Что ж за охотники такие которые не могут 10км пройти?

  • Victrix

    Victrix
    10 часов назад

    Gangstarr

    Что ж за охотники такие которые не могут 10км пройти?



    Обычные рукожопы, которые не умеют развести костер.

  • Полиграф

    Полиграф
    10 часов назад

    Лицензию на кабана "в студию"

  • Nexus

    Nexus
    9 часов назад

    а зачем их вообще спасали?? по весне стали бы отличным удобрением, а кому-то и кормом. а может и зимой бы кто полакомился, мало ли. Короче низачет местным жителям.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    Да, уж. Сломалась машина и всё. Катастрофа. Спасайте нас, люди добрые. Знаю "охотников", которые из машины выходят только по малой нужде.

  • SSk

    SSk
    4 часа назад

    что делали в лесу ночью? охота закрыта, только на кабана и то в следующем году прикроют лавочку, явно фарили! бракошы

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