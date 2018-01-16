В Мазановском районе местные жители спасли замерзавших охотников

Фото: usolt-livejournal.com

Во вторник ночью, 16 января, трое охотников из Свободного, застряли в лесу в Мазановском районе, поскольку их машина сломалась. До ближайшего населенного пункта было 10 километров.

«В 4:48 утра на диспетчерский пункт Мазановского района поступил звонок, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" глава района Михаил Пивень. – Стало известно, что в лесу оказались трое охотников, у которых не заводится машина. Они приехали сюда из Свободного, чтобы охотиться на кабана. Поскольку от их места поломки до Новокиевского Увала было 90 километров, мы позвонили в ближайший населенный пункт – село Новороссийку. И местные жители помогли».

Руководство сельсовета организовало машину и водителя, который нашел застрявших в зимнем лесу охотников. Их доставили в село, обогрели, напоили, накормили. Утром, собрав нужные инструменты, местные жители вновь вернулись к месту происшествия и на месте починили автомобиль. Так что свободненские охотники смогли отправиться домой.