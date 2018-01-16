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16 января 2018, 13:53 0

Долги по зарплате в Приамурье за год сократились в 3,6 раза

Долги по зарплате в Приамурье за год сократились в 3,6 раза

К началу 2018 года общая сумма задолженности по зарплате в Амурской области составила 8,6 миллиона рублей. За год она сократилась в 3,6 раза, сообщает Амурстат. Год назад амурчанам задолжали сумму, превышающую 31 миллион рублей.

В течение 2017 года объемы просроченной задолженности, по сведениям отчитавшихся предприятий и организаций Амурской области, колебались от 31,1 до 211,1 миллиона рублей.

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 января 2018 года – 8,6 миллиона рублей – в 2,4 раза превысил месячный фонд заработной платы за последний календарный месяц, за который производились начисления работникам предприятий и организаций, имеющих задолженность.

Общая численность работников, перед которыми предприятия и организации имели просроченную задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2018 года, насчитывала 206 человек (на 1 января 2017 года их было 803 человека). Просроченная задолженность в расчете на одного работника составила 41,7 тысячи рублей (на 1 января 2017 – 38,7 тысячи).

Вся просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2018 года образовалась из-за отсутствия собственных средств на предприятиях и организациях Амурской области. Большая часть долгов – 74,7%, или 6,4 миллиона рублей – приходится на строительные организации области.

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#строительство #финансы #экономика

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