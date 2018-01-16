За год через Благовещенскую таможню экспортировали лес почти на 40 миллионов долларов

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

В 2017 году Благовещенской таможней было оформлено с территории Евразийского экономического союза более 424,3 тысячи кубометров леса и лесопродукции. Общая стоимость этого товара составила 35,6 миллиона долларов США.

Таким образом, были превышены показатели 2016 года – на 6 % по объему и на 14 % по стоимости. В 2016 году Благовещенской таможней было экспортировано чуть более 400 тысяч кубометров на общую сумму 31,2 миллиона долларов.

В товарной структуре экспорта за январь-декабрь 2017 года вывоз леса и лесоматериалов составил 60,3 % в натуральном и 25,4 % в стоимостном выражении. За аналогичный период 2016 года – 29,5 % в натуральном и 16,7 % в стоимостном выражении, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В 2017 году поставки леса и лесопродукции велись в Австрию, Германию, КНР и Японию. Основная часть леса и лесоматериалов была экспортирована в Китай – 98,3 %.

За 12 месяцев 2017 года основная часть поставок леса и лесопродукции пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %. Доля распиленных лесоматериалов, поставленных на экспорт, составила 13,4 %.

В Благовещенской таможне оформление лесоматериалов велось Нерюнгринским и Поярковским таможенными постами. Основные породы экспортируемой древесины – лиственница, сосна, береза, ель, пихта и осина.