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16 января 2018, 13:51 9

За год через Благовещенскую таможню экспортировали лес почти на 40 миллионов долларов

За год через Благовещенскую таможню экспортировали лес почти на 40 миллионов долларов
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

В 2017 году Благовещенской таможней было оформлено с территории Евразийского экономического союза более 424,3 тысячи кубометров леса и лесопродукции. Общая стоимость этого товара составила 35,6 миллиона долларов США.

Таким образом, были превышены показатели 2016 года – на 6 % по объему и на 14 % по стоимости. В 2016 году Благовещенской таможней было экспортировано чуть более 400 тысяч кубометров на общую сумму 31,2 миллиона долларов.

В товарной структуре экспорта за январь-декабрь 2017 года вывоз леса и лесоматериалов составил 60,3 % в натуральном и 25,4 % в стоимостном выражении. За аналогичный период 2016 года – 29,5 % в натуральном и 16,7 % в стоимостном выражении, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В 2017 году поставки леса и лесопродукции велись в Австрию, Германию, КНР и Японию. Основная часть леса и лесоматериалов была экспортирована в Китай – 98,3 %.

За 12 месяцев 2017 года основная часть поставок леса и лесопродукции пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %. Доля распиленных лесоматериалов, поставленных на экспорт, составила 13,4 %.

В Благовещенской таможне оформление лесоматериалов велось Нерюнгринским и Поярковским таможенными постами. Основные породы экспортируемой древесины – лиственница, сосна, береза, ель, пихта и осина.

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#таможня #экономика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    9 часов назад

    Мы им лес,а они нам зубочистки...а в чьих карманах эти миллионы от продажи вековой Русской тайги ?

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    КанзаС

    в чьих карманах эти миллионы от продажи вековой Русской тайги ?



    мальтийских рыцарей.

  • 123.rewq

    123.rewq
    8 часов назад



    "В Бурейском районе вырубили деревья на сотнях гектаров" (4) / стр. 1

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    Victrix
    КанзаС

    в чьих карманах эти миллионы от продажи вековой Русской тайги ?



    мальтийских рыцарей.


    Какое верное замечание)).

  • Немо

    Немо
    6 часов назад

    Единственное, что пользуется спросом за границей. Ничего не меняется в подлунном мире...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    круто! Это ссупер новость! Чувствуете, как сразу все стали богаче жить? Как леса заколосились!.. А ведь это ещё МОСТ НЕ ПОСТРОИЛИ!..

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    Сергей Трушкруто! Это ссупер новость! Чувствуете, как сразу все стали богаче жить? Как леса заколосились!.. А ведь это ещё МОСТ НЕ ПОСТРОИЛИ!..


    Дотационный регион, говорили они. При том, что только золота добыто на сумму, превышающую годовой бюджет АО.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Доппельгангер

    Сергей Трушкруто! Это ссупер новость! Чувствуете, как сразу все стали богаче жить? Как леса заколосились!.. А ведь это ещё МОСТ НЕ ПОСТРОИЛИ!..


    Дотационный регион, говорили они. При том, что только золота добыто на сумму, превышающую годовой бюджет АО.



    Ну то ж не наше золото.. оно пока в земле - наше, а как его подняли, то того, кто поднял, а депутаты от золотарей в Заксе, сделают всё, чтобы снизить налоги своим компаниям.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Сергей Труш
    Доппельгангер

    Сергей Трушкруто! Это ссупер новость! Чувствуете, как сразу все стали богаче жить? Как леса заколосились!.. А ведь это ещё МОСТ НЕ ПОСТРОИЛИ!..


    Дотационный регион, говорили они. При том, что только золота добыто на сумму, превышающую годовой бюджет АО.



    Ну то ж не наше золото.. оно пока в земле - наше, а как его подняли, то того, кто поднял, а депутаты от золотарей в Заксе, сделают всё, чтобы снизить налоги своим компаниям.


    При Сталине был свободный принос золота и все прекрасно жили. А сейчас жители Зейского района при помощи ФСБ, переодически находят на обочине пакеты с рассыпным золотом))). Почему бы не вернуть былое? Потому что зарабатывать начнут простые жители, а не пара граждан Казахстана и туманного Альбиона.

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