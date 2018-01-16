В Бурейском районе вырубили деревья на сотнях гектаров

Фото амурского отделения ОНФ

Активисты ОНФ проверяют законность вырубки берез в лесах Бурейского района. О том, что деревья вырубили, общественникам сообщили местные жители, возмущенные действиями лесорубов.

Представители Народного фронта побывали на месте валки деревьев и оценили масштаб проблемы. Они обнаружили огромные территории поваленных берез у села Долдыкан, а также вдоль автодорог сообщением Бурея – Долдыкан, Новобурейский – Куликовка, Бурея – Родионовка, Бурея – Кивда – Тюкан.

«Я сам выезжал на место и подтверждаю факт варварского уничтожения березняков, – рассказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" Алексей Штейн. – Речь идет о сотнях гектаров опустошенных лесопарковых зон и сотнях кубов вырубленной древесины. А ведь еще несколько месяцев назад, по словам жителей района, эти рощи были местом обитания косули, кабана, множества других зверей и птиц. Это были лучшие грибные и ягодные места, где располагались летние пасеки. Сегодня с вырубленных делян вывезены стволы большого диаметра, а весь вершинник брошен, что может стать причиной пожаров».

Местное население уверено, что большая часть деловой древесины из их района поставляется в один из поселков, где работает предприятие по приему и переработке березы определенного диаметра и длины. Днем и ночью, по свидетельству очевидцев, к нему тянется вереница груженых лесовозов.

По имеющейся у граждан информации, рубка деревьев проводится на землях сельхозназначения для их дальнейшего освоения. Вместе с тем в округе находятся площади десятилетиями необрабатываемых полей, до которых никому нет дела, так как там не растет береза.

«Даже если у заготовителей есть разрешающие документы на рубку, а лес принадлежит государству, то спиленная древесина должна быть передана соответствующему государственному учреждению, – отметил Алексей Штейн. – Так было, к примеру, с прокладыванием просеки под нефтепровод. Приемку древесины и реализацию ее с торгов осуществлял уполномоченный орган. Нынешняя ситуация не прозрачна, и наводит на мысль о возможной коррупционной составляющей в деятельности ряда заинтересованных лиц».

Активисты Народного фронта намерены разобраться в законности рубок. Общественники направят в областную прокуратуру и региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности обращения с просьбой провести соответствующие проверки, говорится в сообщении амурского отделения ОНФ.