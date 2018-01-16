Имущество военного ремонтного завода в Белогорске пустят с молотка

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Имущество белогорского предприятия «19 центральный автомобильный ремонтный завод» собираются продать на аукционе. На вырученные средства должны погасить задолженность по зарплате, налогам и за поставку энерготопливных ресурсов, сообщает областное правительство.

Автомобильный ремонтный завод – ведомственное предприятие Минобороны. Ранее, несмотря на накапливающиеся долги, в военном ведомстве наложили запрет на продажу недвижимого имущества «19 ЦАРЗ». Сдвинуть дело с мертвой точки удалось после вмешательства областных властей.

Указания о проведении необходимых для продажи имущества процедур для погашения долгов Минобороны направило своим структурным подразделениям АО «Спецремонт» и АО «Гарнизон». Об этом официальным письмом в конце декабря 2017 года амурского сенатора Александра Суворова проинформировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«Представители АО "Спецремонт" готовы уже с этой недели начать работу по реализации имущества "19 ЦАРЗ". Это значит, что процесс погашения долгов предприятия значительно продвинулся. Самое главное – будет активно погашаться задолженность перед работниками по зарплате», – отметил Александр Суворов, член комитета по обороне и безопасности Совфеда.

О финансовых проблемах предприятия из-за отсутствия заказов от Минобороны, Амур.инфо сообщало уже не раз. Еще в 2015 году звучали такие формулировки, как «критическое финансово-экономическое положение».

С 1 декабря Арбитражным судом Амурской области на предприятии введена процедура банкротства-наблюдения, назначен арбитражный управляющий из Санкт-Петербурга. На момент процедуры банкротства задолженность предприятия достигла 158 миллионов рублей: по заработной плате, налогам, по потреблению электроэнергии и так далее. Только 6,7 миллиона рублей были по зарплате перед 48 работниками. Об этом сообщили в Минэкономразвитии региона.

Сейчас на предприятии работают 23 человека. В основном это охрана, так как на хранении находится списанная ремонтная техника.

«Сейчас эти ремонтные заводы вообще ликвидируются, потому что принято решение технику военную ремонтировать на заводах-производителях, либо непосредственно в воинских частях. Поэтому эти структурные подразделения Минобороны, которые занимались ремонтом, они себя изжили и ликвидируются. Имущество их передается различным организациям. Имущество белогорского завода должны были передать "Ростеху" – это тоже частично оборонное предприятие. Но так как потребность в ремонте техники отсутствует, то сейчас идет продажа активов», – пояснили в министерстве экономического развития Амурской области.

В ведомстве предположили, что на продажу будут выставлены база отдыха завода и станция технического обслуживания – то, что не задействовано в производственных мощностях.

«До этого у нас были потенциальные покупатели в Белогорске на турбазу, но мы не могли продать потому что наложен был арест судебными приставами. Сейчас в рамках процедуры наблюдения продажа возможна арбитражным управляющим. Он формирует перечень кредиторов основных и перечень имущества, продав которое, можно погасить сложившуюся задолженность. Дальнейшее решение о продаже будет принимать новый собственник "Ростех" совместно с арбитражным управляющим», – подытожили в минэкономразвития.

Следующая процедура банкротства после наблюдения – либо финансовое оздоровление предприятия, либо конкурсное производство. Последнее предполагает ликвидацию предприятия. Планы нового собственника «Ростеха» на свое будущее имущество пока неизвестны. Процедура наблюдения продлится до 26 марта 2018.