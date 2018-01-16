Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 5

«Черви» в консервированной сайре, купленной благовещенкой, оказались гонадами

«Черви» в консервированной сайре, купленной благовещенкой, оказались гонадами

Жительница Благовещенска приняла гонады за червей – так производитель тихоокеанской сайры объяснил резонансное видео. На консервированную сайру пожаловалась благовещенка. Видео с «червями» в банке быстро начало распространяться по мессенджерам и соцсетям.

Горожанка купила сайру в благовещенском магазине, а когда дома открыла консервы, решила, что рыба испорчена. Женщина сняла содержимое на видео и поделилась информацией с друзьями. Видео прислали и в редакцию Амур.инфо. За комментариями журналисты обратились к производителю.

«То, что вы прислали на видео, очень часто вводит в заблуждение покупателей – это так называемые гонады (недозрелые ястыки с икрой, либо молоками рыбы), согласно описанию анатомии сайры, они "имеют вытянутую веретенообразную форму". Если вы разломите другие кусочки, то увидите, что они всегда парные, как икра или молоки у сельди, например, или у других видов рыбы. К весне, когда сайра пойдёт на нерест, гонады созреют и заполнят всю брюшную полость, и вы точно поймёте, что это не паразиты, как кажется на первый взгляд», – пояснила начальник службы качества АО «Южморрыбфлот» Елена Ананьева.

В компании пояснили, что спутать гонады с червями, не будучи специалистом, достаточно легко, и призвали покупателей обращаться напрямую в компанию. На этикетке консервов имеется электронный адрес и телефон производителя. По этому номеру потребитель может сообщить о проблеме и получить консультацию, заверили в службе качества.

Просмотров всего: 1867

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Стечкин

    Стечкин
    1 час назад

    Вот не смог я прочитать слово "гонады" с первого раза правильно)))

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Да вот и я тоже...

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Не расстраивайтесь. Перечитайте еще раз.

  • Vikki

    Vikki
    37 минут назад

    Черви темнее. Розоватые, бурые.

  • ay

    ay
    36 минут назад

    Уж на что я человек образованный (что такое Г. знаю с пионерских лет), но и мне заголовок не поддался с первого разу.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Заседание суда по делу упавшей с лестницы благовещенки перенесли на 2 февраля
Происшествия 7

Полицейские спасли водителя на трассе, которому стало плохо
Общество

В 2019 году электронная регистратура появится во всей Амурской области
Общество 4

Маленькой благовещенке Элине Рыбачёнок не хватает денег на лечение