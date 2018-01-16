«Черви» в консервированной сайре, купленной благовещенкой, оказались гонадами

Жительница Благовещенска приняла гонады за червей – так производитель тихоокеанской сайры объяснил резонансное видео. На консервированную сайру пожаловалась благовещенка. Видео с «червями» в банке быстро начало распространяться по мессенджерам и соцсетям.

Горожанка купила сайру в благовещенском магазине, а когда дома открыла консервы, решила, что рыба испорчена. Женщина сняла содержимое на видео и поделилась информацией с друзьями. Видео прислали и в редакцию Амур.инфо. За комментариями журналисты обратились к производителю.

«То, что вы прислали на видео, очень часто вводит в заблуждение покупателей – это так называемые гонады (недозрелые ястыки с икрой, либо молоками рыбы), согласно описанию анатомии сайры, они "имеют вытянутую веретенообразную форму". Если вы разломите другие кусочки, то увидите, что они всегда парные, как икра или молоки у сельди, например, или у других видов рыбы. К весне, когда сайра пойдёт на нерест, гонады созреют и заполнят всю брюшную полость, и вы точно поймёте, что это не паразиты, как кажется на первый взгляд», – пояснила начальник службы качества АО «Южморрыбфлот» Елена Ананьева.

В компании пояснили, что спутать гонады с червями, не будучи специалистом, достаточно легко, и призвали покупателей обращаться напрямую в компанию. На этикетке консервов имеется электронный адрес и телефон производителя. По этому номеру потребитель может сообщить о проблеме и получить консультацию, заверили в службе качества.