Заседание суда по делу упавшей с лестницы благовещенки перенесли на 2 февраля

Судебное заседание по делу упавшей с лестницы в ночном клубе благовещенки перенесли на 2 февраля. На нем мама пострадавший собирается ходатайствовать о направлении дела на доследование. В происшествии, по мнению Елены Полоз, установлены еще не все обстоятельства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», девушка пострадала в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года. Мария Полоз отдыхала со своим сожителем. У них возник конфликт, и мужчина толкнул спутницу. Она упала с лестницы и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга.

В начале декабря 2017 года Марию выписали домой, ее состояние по-прежнему тяжелое. По словам мамы, дочь сейчас не адаптирована к самостоятельной жизни. Но они много занимаются, и девушка развивается. «Физически она крепнет, – рассказывала Елена Полоз в середине января 2017 года. – Но ее психическое состояние всё еще непростое».

Оказавшись в такой трудной ситуации, семья столкнулась с проблемой – девушке не могут оформить инвалидность. «После публикации в СМИ со мной встретились министры здравоохранения и соцзащиты, обещали помочь, – рассказал Елена. – Нам помогли переоформить документы, и сейчас мы снова пойдем на комиссию». Но пока она вынуждена постоянно ухаживать за дочерью, заниматься с ней, не имея при этом никаких льгот.

К тому же, по словам Елены Полоз, мужчина, ставший виновником травмы и обещавший активно помогать пострадавшей, эту помощь должным образом не оказывает. Это, кстати, стало одной из причин, по которой потерпевшая сторона хочет направить дело на доследование.

Кроме того, Елена считает, что не все обстоятельства в деле установлены. «Я смотрела видео происшествия, – рассказала он. – И мне кажется, что, если бы после получения травмы люди вели себя иначе – таких последствий могло бы и не быть».

Семья Марии по-прежнему нуждается в помощи. Средства можно перечислить на карту Сбербанка 6390 0203 9012 3974 86. Она принадлежит младшей сестре Марии – Алене.