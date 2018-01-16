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СМИ: развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву в Краснодарском крае

СМИ: развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву в Краснодарском крае
Фото: lentaregion.ru

Несмотря на старания Министерства по развитию Дальнего Востока по улучшению демографии, в регионе продолжается отток населения в южные города. С нашествием дальневосточников и сибиряков не справляется, например, Кубань, пишут федеральные СМИ. По информации ИА REGNUM, в Краснодарский край ежегодно прибывают 200 тысяч человек с Дальнего Востока и Сибири.

Свою статистику приводит и кубанское агентство ИА KUBIZ.ru: «Краснодар переполнен. Власти не справились с ростом города. За последние 10 лет население Краснодара с 800 тысяч увеличилось до 1,3 миллиона. Детские сады, школы переполнены. И это подсчитали только официально зарегистрированных жителей Краснодара. А сколько их еще – с прописками Омска, Новосибирска и так далее. Власти Краснодара в последние годы были озабочены рекламой региона. Реклама сработала. Сотни тысяч переселенцев потекли в наш город. Именно они скупают квартиры, именно на них рассчитывают застройщики, строя новые жилые комплексы. Коллапс, накрывший Краснодар, можно было предвидеть, существуют математические модели прогнозирования, позволяющие оценить пропускную способность городских улиц, вместимость школ, детсадов и больниц, количество рабочих мест и прочее, чтобы понять: наш город не в состоянии принять такое количество россиян, решивших переехать на ПМЖ… Но люди из Сибири и Дальнего Востока продолжают ехать, потому, что Краснодар, даже с его сегодняшними проблемами, – лучшее место для жизни по сравнению с Омском или Кемерово. А ведь проблемы только начинаются! Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними».

Это заявление СМИ прокомментировал директор Регионального центра научно-образовательных программ (РЦНО) миграционных процессов Сергей Пушкарев. По его словам, так называемая настырность дальневосточников объяснима.

«Такие публикации шокируют, конечно. Вообще-то, в войну Дальний Восток всех принимал – и из Краснодара, и из других союзных республик. Но дело даже не в этом. Дальневосточники, в отличие от жителей остальной России, живут хуже, беднее... Такая жизнь учит многому – настырности, напористости. И когда они приезжают в другие, благополучные регионы, они продолжают жить также – не размеренной жизнью южанина, а по-дальневосточному – ежедневно, по привычке, борясь за выживание. Настырные? Да, мы, дальневосточники, сибиряки настырные. Иначе здесь не выжить…» – высказался Сергей Пушкарев.

Между тем краснодарские СМИ решили остановить поток мигрирующих в регион дальневосточников и сибиряков. В одной из статей местного издания журналисты пишут: «Не надо сюда ехать!». «Городу нужна антиреклама! Нужно много и часто, очень подробно рассказывать о том, что в Краснодаре очень плохо, некомфортно, неудобно и что здесь вообще плохо жить. Давайте хвалить Воронеж, Тулу, Липецк, всё что угодно – только не Краснодар!» — пишет кубанское издание KUBIZ.ru.

Тем временем министр по развитию ДФО Александр Галушка в интервью СМИ заявил, что по сравнению с 2013 годом его ведомству удалось снизить отток населения в два раза. Но статистика говорит другими цифрами: 1 января 2015 года в ДФО проживал 6 211 021 человек. 1 января 2016 года – уже 6 194 969, а на 1 января 2017 года в ДФО было 6 182 689 человек.

Просмотров всего: 3493

#жизнь

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Да ладно. Недавно Галушко говорил, что удалось остановить отток населения с ДВ

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    а зачем это министерство вообще кормят, там сколько на них денег тратят можно былобы в больницу инвентарь покупать или дорог больше асфалитировать, а там на одно содержание всяких ниезметовых и тп миллионы тратят

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чотаяржу! )))

    Хорошо, видать, ДВ развивают!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    "Всё что ни делают,не идут дела,видно в понедельник их мама родила" остановить но не вернуть,от гастеров и командировчных толку мало,тут надо родится

  • Александр В.Б.

    Александр В.Б.
    1 час назад

    Вот почему-то жители юга не думают о перенаселении, когда понаезжают в Москву и СПб.

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Привет моим любимым "наивным добрым" кубанцам, от высокомерных дальневосточников. Ржу не могу... Люди, поймите нашим землякам просто надоело мерзнуть тут, при чем за очень не большие деньги. Хочется южного солнышка, моря, фруктов, надоели морозы и обещания достойного уровня жизни на ДВ. И никакой гектар тут не решит эти проблемы, чтобы его освоить столько денег надо..., а стоит ли овчинка выделки? Где обещанные рабочие места? Где эта работа со средней зарплатой сорок тысяч от Амурстата? Строят мост через Амур, а через Зею в Благовещенске будет новый мост? Или пока гром не грянет мужик не перекрестится? А когда у нас будет газовая труба в каждый дом, как на той же Кубани и по той же цене? Конечно, у нас есть уже "дешевое" электричество от "наших ГЭС", мерси они не наши, простите запамятовала, мы же жители дотационного региона- глупые и ленивые, наверное поэтому "умные ракеты" у нас и летать не хотят. Господа чиновники, добейте ещё всех наших предпринимателей, я не говорю про хитрых торговцев, обманывающих народ некачественным товаром, а про производителей товаров и услуг, добейте их проверками, непонятным никому категорированием, аттестациями. и живите с миром тут... у разбитого корыта, перечитывая Пушкина : "Сказку о рыбаке и рыбке".

  • avantura

    avantura
    1 час назад

    Да благодаря дальневосточникам и сибирякам Москва, Питер и Краснодар развиваются. Уезжают умные, предприимчивые благодаря местничеству, блату, знакомству.

  • Arbitr

    Arbitr
    1 час назад

    Пусть едут нахер, ещё бы чуреков сюда не пускали и налоги убрали, как советовал Жирик и будет хорошо!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Жирик ещё хотел сюда уголовников ссылать. (

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "Несмотря на старания Министерства по развитию Дальнего Востока по улучшению демографии"..... интересно, в чем конкретно заключаются старания этого министерства, если они такие бесплодные

    А вот это вообще ввело в ступор - "Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами."

    Ну, ладно, настырность еще можно как-то понять в хорошем смысле, а вот про надменность дальневосточников, вообще крутяк!

    Раньше такое можно было услышать только о жителях наших столиц - Москвы и Питера...

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами

    Кубаноиды наивные и добрые? Злые как собаки цепные.

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    и ленивые ко всему

  • Хмык

    Хмык
    54 минуты назад

    Тем временем министр по развитию ДФО Александр Галушка в интервью СМИ заявил, что по сравнению с 2013 годом его ведомству удалось снизить отток населения в два раза. Но статистика говорит другими цифрами: 1 января 2015 года в ДФО проживал 6 211 021 человек. 1 января 2016 года – уже 6 194 969, а на 1 января 2017 года в ДФО было 6 182 689 человек.

    Гыг. Песенку вспомнил. Наверное про детство Галушки:

    Папа у Сани силен в математике

    Учится папа за Саню весь год

    Где это видано, где это слыхано

    Папа решает, а Саня сдаёт.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    52 минуты назад

    Oldlord

    Жирик ещё хотел сюда уголовников ссылать. (



    здесь 90% ссыльные и переселенцы в прошлом. Чего уж так. Все сливки общества, свободомыслящие, каторжане, переселенцы, готовые работать лишь бы свободнее дышать. не помню, кто написал, но слова были примерно следующие: "..Даже последний дворник в Благовещенске свободнее первого генерала в Санкт Петербурге"..

  • БаРмалей

    БаРмалей
    47 минут назад

    "Надменный дальневосточник"!!!! Этот перл надо запомнить!!! Так с Краснодара сюда на пмж выселить добрых граждан и вопрос решён!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    О! Я чо подумал, пусть наше областное правительство заявит Краснодарскому, мол, если будете нам сюда отчихтять - мы своих ьуь держать будем, если нет - отпустим к вам и вы тада гакните совсем :)))

  • Братеев

    Братеев
    30 минут назад

    вымрет Дальний Восток с такой политикой

  • fb_Елена Кира

    fb_Елена Кира
    27 минут назад

    хуже живут.. однако никуда ехать не собираются)

  • честный

    честный
    24 минуты назад

    видимо не заинтересован ни кто, что б Дальневосточники на родине жили. Лучше заполонить приезжими из южных республик и давать им подъёмные по миллиону при переезде, а местным жителям цены на бензин рублей по 80 сделать для полного "счастья"...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Эти персонажи во власти ВООБЩЕ только карманом заинтересованы

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