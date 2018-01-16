СМИ: развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву в Краснодарском крае

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Свою статистику приводит и кубанское агентство ИА KUBIZ.ru: «Краснодар переполнен. Власти не справились с ростом города. За последние 10 лет население Краснодара с 800 тысяч увеличилось до 1,3 миллиона. Детские сады, школы переполнены. И это подсчитали только официально зарегистрированных жителей Краснодара. А сколько их еще – с прописками Омска, Новосибирска и так далее. Власти Краснодара в последние годы были озабочены рекламой региона. Реклама сработала. Сотни тысяч переселенцев потекли в наш город. Именно они скупают квартиры, именно на них рассчитывают застройщики, строя новые жилые комплексы. Коллапс, накрывший Краснодар, можно было предвидеть, существуют математические модели прогнозирования, позволяющие оценить пропускную способность городских улиц, вместимость школ, детсадов и больниц, количество рабочих мест и прочее, чтобы понять: наш город не в состоянии принять такое количество россиян, решивших переехать на ПМЖ… Но люди из Сибири и Дальнего Востока продолжают ехать, потому, что Краснодар, даже с его сегодняшними проблемами, – лучшее место для жизни по сравнению с Омском или Кемерово. А ведь проблемы только начинаются! Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними».

Это заявление СМИ прокомментировал директор Регионального центра научно-образовательных программ (РЦНО) миграционных процессов Сергей Пушкарев. По его словам, так называемая настырность дальневосточников объяснима.

«Такие публикации шокируют, конечно. Вообще-то, в войну Дальний Восток всех принимал – и из Краснодара, и из других союзных республик. Но дело даже не в этом. Дальневосточники, в отличие от жителей остальной России, живут хуже, беднее... Такая жизнь учит многому – настырности, напористости. И когда они приезжают в другие, благополучные регионы, они продолжают жить также – не размеренной жизнью южанина, а по-дальневосточному – ежедневно, по привычке, борясь за выживание. Настырные? Да, мы, дальневосточники, сибиряки настырные. Иначе здесь не выжить…» – высказался Сергей Пушкарев.

Между тем краснодарские СМИ решили остановить поток мигрирующих в регион дальневосточников и сибиряков. В одной из статей местного издания журналисты пишут: «Не надо сюда ехать!». «Городу нужна антиреклама! Нужно много и часто, очень подробно рассказывать о том, что в Краснодаре очень плохо, некомфортно, неудобно и что здесь вообще плохо жить. Давайте хвалить Воронеж, Тулу, Липецк, всё что угодно – только не Краснодар!» — пишет кубанское издание KUBIZ.ru.

Тем временем министр по развитию ДФО Александр Галушка в интервью СМИ заявил, что по сравнению с 2013 годом его ведомству удалось снизить отток населения в два раза. Но статистика говорит другими цифрами: 1 января 2015 года в ДФО проживал 6 211 021 человек. 1 января 2016 года – уже 6 194 969, а на 1 января 2017 года в ДФО было 6 182 689 человек.