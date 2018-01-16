Падение цен на жизненно важные лекарства установило рекорд

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Больше всего снизились цены на препараты из ценовой категории до 50 рублей – на 2,1 %. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В этой категории снижение составило 1,9 %. Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1 %, сообщили в Росздравнадзоре. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6 %, 1,3 % и 0,9 % соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5 %.

В Минздраве считают, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.

«Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка», – сообщили в ведомстве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год. Список расширили на 68 позиций.