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16января
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сегодня, 11:00 12

Падение цен на жизненно важные лекарства установило рекорд

Падение цен на жизненно важные лекарства установило рекорд
Фото: nnm2.com

В России по итогам 2017 года на 1,8 % снизились цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году – на 0,6 %. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет. По мнению экспертов, препараты из этой категории будут и дальше дешеветь, пишут «Известия».

Больше всего снизились цены на препараты из ценовой категории до 50 рублей – на 2,1 %. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В этой категории снижение составило 1,9 %. Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1 %, сообщили в Росздравнадзоре. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6 %, 1,3 % и 0,9 % соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5 %.

В Минздраве считают, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.

«Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка», – сообщили в ведомстве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год. Список расширили на 68 позиций.

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#цены

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    1 процент это рекорд???

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ага по мнеиям и дальше дешеветь будут. А там дальше -то мнение изменится.

    Да рост цен и падение - это не экономика, а дикость интересов наживы.

    Дурак и тот понимает, что для наживы либо это путь в банкроты - либо это такая стратегия на новый рост цены.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Замечена следующая интересная деталь, препараты, которые переведены в разряд жизненно важных, при проведении переоценки НЕ ПРОДАЮТСЯ в аптеках ДО окончания переоценки.. то есть, препарат ЕСТЬ, но не подлежит продаже!.. Как так?

    Почему переоценку не делают в процессе продажи препарата по старой цене ДО окончательного решения по формированию новой цены?

    этот вопрос, скорее, к чиновникам, ведь они могут и должны видеть сложные моменты и не стыковки в законодательстве, чтобы довести проблему до профильного отдела (департамента) при министерства здравоохранения или депутата соответствующего уровня.

  • strannic

    strannic
    2 часа назад

    а кто-нибудь видел эти подешевевшие лекарства?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    strannic

    а кто-нибудь видел эти подешевевшие лекарства?



    ожидается, что Ремаксол подешевеет.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    strannic

    а кто-нибудь видел эти подешевевшие лекарства?



    Говорят огуречный рассол после Нового года на базаре подешевел. На 1%



  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Уровень одурачивания населения значительно повысился.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чтобы выгодно снизить цену, её надо сначала поднять!

    Зато потом можно бить пяткой себя в грудь и кричать, что они хорошие и заботливые!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Oldlord

    Чтобы выгодно снизить цену, её надо сначала поднять!

    Зато потом можно бить пяткой себя в грудь и кричать, что они хорошие и заботливые!



    да это просто вот в чём дело, жизненно важные препараты, скорее всего, софинансируются из бюджета. И это вместо того чтобы организовать в стране нормальную работу формакологии. Случись в стране что, медицинские препараты МОМЕНТАЛЬНО подоражают, ведь рынок же не разу не стремится наживаться на нуждах, верно?

    цитата с ветки про Законодательное собрание:

    На правительственном часе, был заслушан доклад о том, как осуществляется контроль за оборотом лекарственных препаратов в области. В процессе выступления зачитывалась информация о том, сколько выявлено, сколько уничтожено, куча фармацевтической терминологии с названиями препаратов, и прочее.. короче непонятно зачем зачитываемая узкоспециализированная информация, непонятная подавляющему большинству присутствующих. Удивительно следующее, в партии Единая Россия есть как минимум ДВА врача, один из них точно присутсвовал в зале.. так вот, вопросы задавал НЕ ОН, а Я. Так вот, я задал следующие вопросы

    Почему выявление подлежащих уничтожению лекарственных препаратов осуществляется ПОСЛЕ их оплаты, поступления на склады медучреждений и, следовательно, ПРИМЕНЕНИЯ при лечении пациентов?

    Почему не организована постановка внятной задачи для отечественных фармацевтических предприятий на разработку необходимых препаратов и налаживания его выпуска ВНУТРИ страны?

    Почему должны выявлять и ставить стоп листы на фирмы, которые могут быть запросто переименованы и запущены на рынок под другим названием но тем же составом?

    Удивительно, но ответом на вопрос №1 было (почти дословно) "проводить экспертизу ВСЕХ поступающих препаратов сильно дорого" и этот ответ обескуражил членов партии ЛДПР, и, я думаю, не только, выходит значит, что уничтожать оплаченное за бюджетные средства не дорого, а финансирования службы недостаточно?!

    на второй и третий вопрос ответ скорее, риторический, поскольку это вопрос к Единоросам и правительству на федеральном уровне, я так и сказал, хотя ЭТИ вопросы, скорее уже не к вам и, обернувшись к Единоросам, уже без микрофона спросил, "Вы видите какую ситуацию создали вы и ваши единопартийцы в стране?!"

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чем мне до сих пор нравится СССР, так это тем, что все стратегически важные объекты принадлежали Государству.

    Что сейчас творится в экономике РФ - "умом Россию не понять"!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Нуну, сперва все подорожало процентов на 30-40, а потом подешевело на 1. Ура, товарищи :(

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Oldlord

    Чем мне до сих пор нравится СССР, так это тем, что все стратегически важные объекты принадлежали Государству.

    Что сейчас творится в экономике РФ - "умом Россию не понять"!



    О чём и речь!.. Я точно также утверждаю, что важнейшие производства должны быть внутри страны и принадлежать государству, однако я подразумеваю частное управление НО при государственном регулировании денежных отношений между бюджетом и предприятием, с регулирующей функцией государства в этом вопросе. Фактически я предлагаю установление заработной платы в соответствии с теорией трудовой стоимости, как это было в СССР, обеспечение предприятию государственного заказа по госцене, установление ценой разницу в окладе через децильный коэффициент. Внедрение Метода повышения эффективности, когда работник имеет сдельно-премиальную форму заработной платы при установлении минимального оклада но в производственных предприятиях. Но руководству и администрации устанавливать повременную форму оплаты труда с премиальными в конце отчётного периода. Основным параметром для оценки эффективности работы предприятия и администрации должны быть повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции, однако без понижения потребительских и эксплуатационных характеристик товара. Государство становится заказчиком продукции. Это даст развитие науке, образованию. Обязательность выкупа части продукции по госзаказу сформирует плановые показатели и позволить верно ориентировать производственную мощность предприятия, дабы избегать избыточных площадей и мощностей.

    Государственная политика: обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.

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