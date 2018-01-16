Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:53 2

Главе ЗАТО Циолковский продлили срок заключения под стражей

Главе ЗАТО Циолковский продлили срок заключения под стражей

Благовещенский городской суд продлил срок содержания под стражей для главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, которого обвиняют в получении взятки. Меру пресечения продлили еще на один месяц – до 16 февраля 2018 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело в отношении главы администрации Циолковского возбудили в амурском следственном управлении. Николая Кохно подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».

Замруководителя отдела по расследованию особо важных дел областного следственного управления обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Николая Кохно на один месяц в связи с тем, что еще не было окончено предварительное расследование, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.

Следователь считает, что меру пресечения изменять на более мягкую нельзя, поскольку Николай Кохно обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Глава администрации ЗАТО Циолковский обладает достаточными ресурсами и сведениями о свидетелях, может оказать на них воздействие с целью склонить их к даче показаний в свою пользу. Также обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе уехав за пределы РФ.

Суд принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемого на один месяц – до 16 февраля 2018 года.

На этот же срок продлены полномочия врио главы администрации Циолковского Андрея Коростиенко. Он исполнял обязанности до 16 января, но после решения Благовещенского суда, местный Совет народных депутатов также продлил его полномочия – также на один месяц. 16 февраля Совет вновь будет решать судьбу руководства ЗАТО Циолковский.

Просмотров всего: 591

#космодром #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Иванов Сергей

    Иванов Сергей
    2 часа назад

    Норм.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    там уже новые претензии формируются... ну это так к сведению.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Заседание суда по делу упавшей с лестницы благовещенки перенесли на 2 февраля
Происшествия 2

В Благовещенске ищут водителя такси, сбившего женщину-пешехода (видео)
Происшествия 1

На Свободненской трассе опрокинулась машина с двумя детьми

Происшествия 2

Двое жителей Новокиевского Увала с начала года обворовали четыре гаража