Главе ЗАТО Циолковский продлили срок заключения под стражей

Благовещенский городской суд продлил срок содержания под стражей для главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, которого обвиняют в получении взятки. Меру пресечения продлили еще на один месяц – до 16 февраля 2018 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело в отношении главы администрации Циолковского возбудили в амурском следственном управлении. Николая Кохно подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».

Замруководителя отдела по расследованию особо важных дел областного следственного управления обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Николая Кохно на один месяц в связи с тем, что еще не было окончено предварительное расследование, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.

Следователь считает, что меру пресечения изменять на более мягкую нельзя, поскольку Николай Кохно обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Глава администрации ЗАТО Циолковский обладает достаточными ресурсами и сведениями о свидетелях, может оказать на них воздействие с целью склонить их к даче показаний в свою пользу. Также обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе уехав за пределы РФ.

Суд принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемого на один месяц – до 16 февраля 2018 года.

На этот же срок продлены полномочия врио главы администрации Циолковского Андрея Коростиенко. Он исполнял обязанности до 16 января, но после решения Благовещенского суда, местный Совет народных депутатов также продлил его полномочия – также на один месяц. 16 февраля Совет вновь будет решать судьбу руководства ЗАТО Циолковский.