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16января
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сегодня, 10:29 0

На детской железной дороге в Свободном планируют открыть технопарк

На детской железной дороге в Свободном планируют открыть технопарк
Фото: Svb28.Ru

В ближайшие годы на базе детских железных дорог Читы и Свободного станет возможным открытие технопарков. По словам начальника ЗабЖД Александра Скачкова, основная цель их создания – формирование у детей изобретательского, креативного, критического и продуктивного мышления, а также подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей.

Читинская и Свободненская детские железные дороги располагают для этого необходимой инфраструктурой, отмечают в ЗабЖД.

Технопарки «Кванториум» представляют собой управляемый региональным оператором имущественный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе одной или нескольких организаций с участием негосударственного сектора. На этой основе образовательная организация, имеющая соответствующую лицензию, осуществляет обучение по дополнительным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

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#дети #технологии #транспорт

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