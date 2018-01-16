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16января
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сегодня, 10:17 6

Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без родителей

Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без родителей
Фото: gotonature.ru

С 2018 года амурские дети старше 10 лет смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей. Заботу о маленьких пассажирах перепоручат проводникам. Сколько такая услуга будет стоить, пока неизвестно, сообщает «Российская газета».

К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится дочернее предприятие РЖД – Федеральная пассажирская компания. Она предоставляет услуги по перевозке на поездах дальнего следования по всей стране, в том числе и в Амурской области.

О готовящихся изменениях рассказал глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, по прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Услуга может быть доступна пассажирам уже в 2018 году, однако о стоимости ее не сообщают. Сейчас компания изучает опыт других перевозчиков по сопровождению.

Отправить детей на отдых или соревнования организованными группами без сопровождения родителей на поезде можно, но одного ребенка проводник на поезд сейчас не допускает ни при каких обстоятельствах.

При этом на самолетах перевозку ребенка с сопровождением заказывать можно. В этом смысле железные дороги пока уступают воздушному транспорту, пишет издание.

Просмотров всего: 467

#дети #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Заголовок - огонь! Детям разрешатЬ ездить....

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Быстро исправились....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    напомнило работу почты в США

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    У Курского вокзала

    Стою я, молодой....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    и это тоже кстати... Проводнику больше дела нет, как следить за ребёнком, которого ему в попечение оставили родители. Кормить тоже давать будут? А ремня дать, за непослушание, можно будет?

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    юююю

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