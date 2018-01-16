Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без родителей

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К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится дочернее предприятие РЖД – Федеральная пассажирская компания. Она предоставляет услуги по перевозке на поездах дальнего следования по всей стране, в том числе и в Амурской области.

О готовящихся изменениях рассказал глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, по прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Услуга может быть доступна пассажирам уже в 2018 году, однако о стоимости ее не сообщают. Сейчас компания изучает опыт других перевозчиков по сопровождению.

Отправить детей на отдых или соревнования организованными группами без сопровождения родителей на поезде можно, но одного ребенка проводник на поезд сейчас не допускает ни при каких обстоятельствах.

При этом на самолетах перевозку ребенка с сопровождением заказывать можно. В этом смысле железные дороги пока уступают воздушному транспорту, пишет издание.