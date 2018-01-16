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16января
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Зарядку для амурских школьников провела многократная чемпионка России по кикбоксингу

Зарядку для амурских школьников провела многократная чемпионка России по кикбоксингу

В ряде школ Благовещенска и Благовещенского района в январе прошла акция «Зарядка с чемпионом». Мастер-класс детям дала неоднократная победительница чемпионатов России, Кубка России, первенства мира по кикбоксингу Татьяна Пономарева.

«Зарядку с чемпионом» организовал амурский филиала Российского союза боевых искусств. Серия мастер-классов для учащихся Амурской области проводится с целью популяризации спорта и ЗОЖ среди школьников и студентов.

Первую серию тренировок проводит мастер спорта международного класса по кикбоксингу Татьяна Пономарева. Занятия уже прошли в лицее № 11 и гимназии № 25 Благовещенска, в школах сел Марково, Гродеково, Грибское, Сергеевка, Волково и Михайловка Благовещенского района.

Многократкая национальная и международная чемпионка Татьяна Пономарева не только дала показательные тренировки, но и провела беседу, в которой поделилась своей историей успеха. Рассказала о том, как пришла в спорт, с какими трудностями пришлось столкнуться. Самое главное – верить в свои силы, тогда все получится, считает чемпионка.

Исполнительный директор Амурского филиала РСБИ Максим Умрихин рассказал, что в рамках этого проекта амурские школьники познакомятся с разными видами боевых искусств, смогут выбрать спорт по душе.

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#дети #спорт

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