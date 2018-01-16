ВМФ России испытывает ракету, которую невозможно сбить: обзор прессы

Фото: riafan.ru

О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. Сегодня в обзоре новости о крупной краже в московской квартире; о том, что скоро Россия откажется от импорта сыра и о том, что вице-премьер Трутнев очень хочет сделать так, чтобы землю в ДФО получить было проще простого.

Вам статья

Давайте посмотрим, что интересного сегодня в «Российской газете». Здесь пишут о том, что из московской квартиры увели почти 50 миллионов рублей. Нажиты ли они непосильным трудом, не говорится.

Еще рассказывается о том, что внедряется система учета продаваемой табачной продукции, что, как вы понимаете, отразится на цене табачка.

Я заостряю ваше внимание на заметке, рассказывающей о том, что ВМФ России испытывает ракету «Циркон», которую невозможно сбить. «Предполагается, что ракеты поступят в 2020 годах. Это оружие, которое будет практически невозможно перехватить и сбить из-за их очень высокой скорости полета. "Цирконы" могут разгоняться до скоростей превышающих шесть чисел Маха — это грозное оружие. Такая модернизация действительно улучшит позиции и силы нашего флота на мировой арене. Да, мы пока не превосходим американцев по численности, но по качеству вооружения — безусловно. Та же гиперзвуковая ракета "Циркон" заставит весь мир уважать Россию», — рассказал военный эксперт.Скорость ракеты превышает звуковую чуть ли не в 10 раз. За час она спокойно пролетит расстояние от Благовещенска до Москвы.

Но у нас такой ракеты нет. Да и дальность полета ее не более 600 километров.

Полный абзац

На что еще стоит посмотреть в «РГ». Еще в главной газете страны – о том, что через два года Россия сможет отказаться от импортного сыра. Как-то так получилось, что сыр у нас стал мерилом благополучия и сытости. Сыр – как синоним рая в отдельно взятой стране.

Еще об открытии автосалона в Детройте – автомобилистам этот материал будет интересен.

Еще пишут о том, что на носу ЕГЭ. Из статьи на эту тему вы узнаете, что 20 % учеников уверены: «Один день Ивана Денисовича» написал Шолохов. Что операция «Багратион» относится к войне 1812 года, а Берия был участником создания Временного правительства.

В газете напрямую не пишется, что мы вырастили, по сути, идиотов.

Очень интересно

На странице «Культура» в «Амурской правде» (вы, кстати, готовите подарки к ее 100-летию, которое вот-вот?) известные амурские музыканты говорят о своем отношении к группе «Битлз». Среди опрошенных – Анатолий Хопатько, Валентина Базанова, Максим Ивановский. Отвечая на вопрос журналиста Елены Васильевой, каждый из них назвал свою любимую битловскую песню. Я не музыкант, и никто меня не спрашивал, но воспользуюсь служебным положением и скажу, что лично меня распирает от «Лав ми ду».

И не спрашивайте меня, почему битлам посвящена целая страница. Разве вы не знаете, что сегодня – Всемирный день The Beatles?

Не пропусти

Ну и понятно, как всегда отличилась Варвара Сиянова. Ох уж эта неугомонная Сиянова! На сей раз вы прочтете ее материал о том, как она совершила восхождение на хребет Тукурингра, как при этом попала в снежный плен, как общалась с духами Тукурингры, как ползком преодолевала Грозовое плато, как молилась, чтобы страховка не подвела – обо всем этом – в публикации «Гора женских слёз».

Материал большой, двухстраничный, предвкушаю, с каким удовольствием, не торопясь, перечитаю его вечером.

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой». На первой странице вице-премьер Трутнев заявляет о своем желании сделать так, чтобы землю на Дальнем Востоке получить было совсем просто. А далее – уже в самом материале в середине газеты – на вопрос о том, почему бы не раздавать землю и на Западе страны, отвечать поосторожничал. Возможно, потому что там уже всё роздано.

Есть еще большой, на две страницы, материал журналиста Голованова о том, как он вступал в тайную ложу масонов. Взглядом по статье я, конечно, пробежал и, сделав вывод, что полезнее было бы написать инструкцию по вступлению в общество анонимных алкоголиков, переместил этот взгляд на последнюю страницу. Туда, где девушка… На том и прощаюсь с вами.