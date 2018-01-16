В Благовещенске ищут водителя такси, сбившего женщину-пешехода (видео)

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В Благовещенске 15 января в 13:45 произошло дорожно-транспортное происшествие на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Горького. Неустановленный водитель на неустановленном легковом автомобиле сбил женщину-пешехода и скрылся.

В результате женщина получила травмы и обратилась в травмпункт. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения. Предположительно, автомобиль, наехавший на пострадавшую, является автомобилем такси – марки Toyota Funcargo желтого цвета, на борт машины нанесена надпись «59 руб.».

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия или самого водителя. Тех, кому что-либо известно о местонахождении автомобиля, просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Любую информацию можно сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.