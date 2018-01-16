Президент России поздравит 58 амурских долгожителей с юбилеем

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В первом месяце 2018 года 58 амурских долгожителей получат поздравления от президента России. Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим в январе юбилейные дни рождения – 90, 95 и 100 лет.

46ветеранов в январе отметят 90-летний юбилей, десятерым исполнится по 95 лет, двое отметят 100-летие. Из 58 долгожителей – 48 женщин и 10 мужчин. Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области передает в администрацию президента РФ ежемесячно с июля 2011 года.

Сегодня в Амурской области проживают 2 090 долгожителей в возрасте 90 лет и старше. 18 из них уже отметили вековой юбилей, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.