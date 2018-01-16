В Приамурье прокуратура обжаловала неправомерные требования по уплате налогов

В Амурской области суд встал на сторону прокуратуры, которая требовала признать неправомерными требования белогорских депутатов в части выплаты налогов. Один из пунктов решения депутатов горсовета суд признал противоречащим федеральному законодательству.

Речь идет об изменениях, которые депутаты внесли изменения в документ «О налоге на имущество физических лиц на территории МО г. Белогорск»

Прокуратура оспаривала норму, которой устанавливалось, что если кадастровая стоимость объектов недвижимости изменена по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда, то ставка налога на имущества не может быть менее 2 %, независимо от его кадастровой стоимости.

Однако, по сообщению прокуратуры, налоговое законодательство допускает установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости не только от кадастровой стоимости, но и от вида и места нахождения объекта налогообложения, а также в зависимости от видов территориальных зон, в границах которых расположен объект.

Проведенный надзорным ведомством правовой анализа выявил несоответствие отдельных норм решения депутатов федеральному законодательству.

О признании установленной нормы недействующей в суд с административным исковым заявлением обратился первый заместитель прокурора Амурской области. Областной суд заявление прокуратуры удовлетворил, сообщается на сайте надзорного ведомства.