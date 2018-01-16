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На Свободненской трассе опрокинулась машина с двумя детьми

На Свободненской трассе опрокинулась машина с двумя детьми

В понедельник, 15 января, в 9:43 в Благовещенском районе на 71 километре автодороги Благовещенск – Свободный водитель автомобиля Suzuki Escudo не справился с управлением, съехал с траcсы и опрокинулся. В салоне находились двое маленьких детей.

Всего в происшествии пострадали трое пассажиров, в том числе и несовершеннолетние дети 2015 и 2017 годов рождения, которые с различными травмами доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки в Амурской области сотрудники ДПС ГИБДД выявили 279 нарушений правил дорожного движения. На дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в трех ДТП пять человек травмированы, сообщает ГИБДД Благовещенска.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • тандем

    тандем
    2 часа назад

    Сплошная которую пересекать запрещено - значит опасный участок, в салоне дети! Что ещё надо для аккуратной езды, думаю водитель должен выбирать скорость движения актуальную в формуле: "здесь и сейчас".

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