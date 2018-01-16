На Свободненской трассе опрокинулась машина с двумя детьми

В понедельник, 15 января, в 9:43 в Благовещенском районе на 71 километре автодороги Благовещенск – Свободный водитель автомобиля Suzuki Escudo не справился с управлением, съехал с траcсы и опрокинулся. В салоне находились двое маленьких детей.

Всего в происшествии пострадали трое пассажиров, в том числе и несовершеннолетние дети 2015 и 2017 годов рождения, которые с различными травмами доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки в Амурской области сотрудники ДПС ГИБДД выявили 279 нарушений правил дорожного движения. На дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в трех ДТП пять человек травмированы, сообщает ГИБДД Благовещенска.